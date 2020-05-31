新冠肺炎在台灣雖然已經緩和許多，但世界仍有疫情持續爆發、延燒的地區，除了美國、英國等國家以外，義大利也是受到這次新冠疫情嚴重衝擊的國家，至今確診人數超過23萬人，雖然康復人數高達15.6萬，但仍有3.3萬多人因此疾病喪生。

根據外媒報導，義大利的城鎮貝加莫（Bergamo）坐落於義大利北部的山丘上，面積僅有39.6平方公里，距離米蘭約40公里遠，但由於物價低、環境優美，成為了許多人的養老聖地，在常駐的12萬多人中，年長者就佔了大多數；此外，這裡還有被列入世界文化遺產的「貝爾加莫城牆」，山頂上更可以看到難得一見的天主教教堂和基督教教堂面對面建立的情景，因此也是外國旅客非常喜愛的觀光聖地。

然而貝加莫所屬的倫巴底大區（Lombardy）卻是全國疫情最為慘重的地方，共有8.8萬人確診，貝加莫則成為了區域中衝擊最大的，高齡化的環境似乎成為了最主要的原因，許多年長者在老人院中不幸染病，最終死亡；在今年的2月下旬至3月底之間，貝加莫的死亡人數竟是過去同時期的6倍多，曾在義大利讀書並於貝加莫生活過的大陸留學生Emi看到新聞後也相當震驚，「整整一代人，就那麼沒了！」。