大自然的世界非常奇妙，時常可以發現有趣又罕見的畫面。紐西蘭一名攝影師日前在南極進行拍攝工作時，意外目睹了一隻海豹正在「做瑜珈」的一幕，牠的動作十分標準，還不斷地反覆著，讓不少網友看到後都笑翻了。

(影片來源/YouTube/Richard Sidey)

這名攝影師理查（Richard Sidey）經常會走訪不同的國家、拍攝野生動物，他在4月的時候去到南極攝影，沒想到竟意外看到了一隻可愛的海豹正在「做瑜珈」的畫面，他立刻將這幕給記錄下來，並分享到了他的YouTube頻道中。從影片裡可以看見，這隻海豹剛開始上身直立地站在一處砂石地之中，隨後牠向前倒下又再度挺起上身，整個身體呈現著彎曲狀，如同翹翹板一樣不斷反覆著這個動作，模樣相當愜意可愛。

影片曝光之後，吸引了不少網友前來觀看，大家都覺得海豹這個行為舉止非常逗趣，紛紛留言：「這個半月式很標準呀」、「我火速拿著瑜伽墊趕來」、「有海豹的肚子卻沒有海豹的柔軟…好悲傷」、「這個動作我完全做不到，看著就腰疼」、「這也太可愛了吧，我竟然連象海豹也比不過」。