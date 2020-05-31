體操選手的身體柔韌性通常非常好，可以做出各式各樣困難的動作。俄羅斯的藝術體操選手索爾達托娃（Aleksandra Sergeyevna Soldatova）在居家防疫期間分享了許多自己的生活照片，然而看似普通的日常行為卻被她加上了各式各樣困難的姿勢，引起當地媒體的關注和網友們的驚嘆。
近日，《今日俄羅斯》的官方推特分享了一則索爾達托娃的影片，並以「體操運動員如何度過居家防疫的日子」來進行描述，在影片裡可以看到她一隻手拿起咖啡享用，然而另一隻手卻扳起自己的腿，將腳托到了頭頂上方；下一幕則是她穿著紅色運動服在沙發上看電視的畫面，不過她卻做出了劈腿、將腳向後彎曲放到頭上等高難度動作；之後她更是直接趴在地毯上，用後方的腳打開了筆電。
Мысли вслух. Хочется поделиться своим взглядом на стиль, так как постоянно приходят вопросы «где я покупаю одежду и какой любимый бренд». Вещи я покупаю везде, любимого бренда у меня нет, как и стиля. Сколько себя помню, я всегда выбирала sportstyle. Годы идут, я меняюсь🤪 Давно решила что со временем хочу слегка сменить стиль и постараться сделать его более элегантным, женственным. Но это не всегда получается 🙈 Я люблю выбирать новые вещи, но пока выбор чаще падает на спортивную одежду, так что я пока в процессе. Стараюсь чаще смотреть на красивые блузки, пальто, строгие костюмчики. Я их очень люблю! Вкус у меня есть (ну я так думаю🤪), поэтому стараюсь выбирать, что-то новое для себя. Расскажите, как вы относитесь к выбору одежды? В будущем хочу определиться и знать те места и магазины, где одежда, которая мне точно подойдёт. Ну и что думаете насчёт моих последних луков 🧅? Доверили бы свой стиль мне?)
Alexsandra Soldatova.（@soldy21）分享的貼文 於 張貼
各種柔軟度超高的高難度動作，讓網友們看到後都被嚇得瞪大了雙眼，紛紛留言：「想像一下如果你有這樣的老婆」、「太可怕了，這到底是怎麼做到的？」、「我沒有辦法從人體學角度理解這些動作」、「我真的被震驚到了」、「雖然姿勢有點驚悚但她還是很美」。
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