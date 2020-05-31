在傳統的習俗與文化當中，兒女通常自然而然都會「從父姓」，只有少部分人會跟著「從母姓」。華為總裁任正非曾有過2段婚姻，共育有1子2女，然而其中2名女兒卻沒有跟著他姓「任」，反而3個孩子都各自擁有不同的姓氏，這到底是為什麼呢？

根據陸媒報導，任正非的第一任妻子為四川省前副省長孟東波之女－孟軍，兩人婚後生下了1子1女，分別為「孟晚舟」和「任平」，對於女兒為何沒有也跟隨父親的姓氏，在網路上有著許多的謠傳，其中最廣為流傳的便是：當初任正非是「入贅」進孟家的，不過這種說法也被父女兩人出面否決，任正非表示自己曾在孟晚舟外公身上學習到許多見識與精神，因此才會讓女兒跟著外公姓，此外孟晚舟本人也曾透露過是在16歲時才自己決定要改成母姓。

而任正非在與孟軍離婚後，與秘書姚凌結婚，生下了一名女兒－姚安娜，為了感念姚凌在事業上對他的幫助，因此也決定讓女兒使用母姓，她就讀哈佛大學電腦工程與統計科系，在2018年時於巴黎名媛舞會（le Bal des Débutantes in Paris）正式曝光。