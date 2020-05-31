印度近日發生了一起令人髮指的案件，一名40多歲的父親竟趁著妻子外出工作的時候，將狼爪伸向才75天大的女兒身上，妻子察覺異樣後立刻帶女兒前去醫院治療，並向警方報案，最終這名男子承認罪行，被關押於監獄當中。

根據《印度時報》報導，該起事件發生於印度坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）埃羅德（Erode），女嬰的母親向警方報案，指稱她的丈夫對才出生75天的女兒進行性侵，根據母親的說法，於兩周前男子就曾有過壞心思，趁著她暫時離開房子時想對女兒伸出狼爪，所幸她及時返回家中，並且在發現男子犯案動機後對他最出嚴正的警告，要他不要靠近他們的女兒；事發當天女嬰母親外出工作，出發前特地再次申明，要他不要碰女兒，沒想到男子竟不死心，還是做出了不齒的行為。

母親發現女嬰的私密處受傷後，立刻帶她前往附近的衛生中心，隨後被醫生轉往較為大型的醫院，據悉，女嬰的健康狀況已在逐漸恢復。而警方也在接獲報案後逮捕該名男子，據警方表示這名男子已經承認所犯下的罪行，目前被關押於監獄當中。