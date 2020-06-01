你四處求財拜財神嗎？

您知道哪位財神最能助您一臂之力、為您送財嗎？

求財固然要拜財神，而最基礎最關鍵的，是祭祖、拜地基主和土地公！

【精彩書摘】

我最初來到上海時，是以為人屋宅勘輿、卜算命理為業，上海乃至中國各地是塊老土地，上下五千年兵燹禍事時有發生，災難不斷死傷不計其數，每每聽到凶宅、房子異事連連，都是常有之事，每至業主宅內總有一股異樣的氣息撲面而來，累積多年的經驗後，便知道那是地基主的氣息。

氣息若是和緩流通隱約帶有芳香之氣，不用勘輿約略便知此地是福地，但氣息若是停滯而有窒息感，又彷彿帶點難聞的氣味，那就表示此地的地基主先天欠缺功德後天又乏人祭祀，心有不甘以至於空氣中充滿混濁之氣，這就好比一個人的呼吸系統，當一個人的身體健康時，呼吸不僅通暢而且吐氣溫潤，令人聞之愉悅，反之則呼吸不暢鼻塞氣阻，不僅旁人掩鼻而逃自己也怎麼做怎麼不舒服。

風水勘輿是透過屋裡動線試圖改變氣場動態，但只是治標不治本的方法，真正釜底抽薪的方式就是運用祭祀的概念，改變地基主功過的比例，則自然可以改變這股先天之氣，輕則家居平安重則依據個人福澤予以升官晉祿。

居家拜地基主之外，進階的方式便是拜「錢伯」。

地基主有可能是錢伯也有可能不是錢伯，若地基主不是錢伯時，若想請錢伯至家中鎮坐，就可請引導神作主，先擲筊請示引導神家中是否可以安奉錢伯，聖杯一次即可。

接著再問是否可請家中地基主當錢伯，若是一次聖杯，則家中地基主則升格為錢伯，若是一次蓋杯，則請示是否請引導神引薦辦理，若是一次聖杯，即可準備奉拜的四品禮物。

兩者不同的是，若錢伯是家中地基主升格，則奉拜時一起辦理即可，不需另外再準備四品禮物；若兩者為不同神祇，則要分開辦理。拜地基主如上所述，拜錢伯時則須選在立春、立夏、立秋、立冬當日各拜一次。

地基主和錢伯不是同一人的例子很多，也許有人會質疑地基主是房子的主人，從外面請一位錢伯進來，豈不是越俎代庖乞丐趕廟公？兩者可以和平共處？就因為有這問題，所以才需要委請引導神從中協調，如果地基主的功德不夠，不足以幫助屋主的財運，那麼引導神就會從你的祖輩中，尋找符合資格的先祖來當錢伯，地基主知道了靈體可升格的可能之後，也會跟著錢伯學習升格之道，在引導神的居中協調之下，你、地基主、錢伯三者之間，是可以互助互惠的三角結合。

有位台商在江蘇鄉下從事皮革生意將近廿年，受到競爭和不景氣的影響，工廠經營瀕臨倒閉的難關，經人介紹找到了我，我前去勘輿了下，表面上並沒有太大問題，原因是當初設廠時就已經請風水老師佈局過了，但我卻發覺工廠內有股凝滯不去的氣團，神氣與濁氣交相混雜，後來相談之下才知設廠整地之時，在地下挖出數十具無主屍骨，地主當初不以為意，只將他們齊聚一處便將土地租給台商，台商承租不久便開車撞死人，他立即返回台灣問神，神明指示是因為整地時，沒有好好供奉那群無主孤魂所致。

他回江蘇後，便動手在廠房旁邊蓋一所小廟，將那些枯骨全數供奉於廟內，並請來三太子坐鎮看守，如此過了十年，倒也風平浪靜，雖不致大富大貴但也平平實實的度過十來年，只是這幾年生意越來越不好經營，每每都是抓襟見肘風雨飄搖，台商自認該做的都做了，但生意是一年不如一年，所以才找我來看看。

我當時認為問題應該還是出在那群無主孤魂上面，雖說已經立廟奉祀，但並沒有定時定量奉化四品，他們才是那片土地的主人，卻被請去旁邊「關著」還派三太子看守，他們無法有所作為，時日一久陰陽之氣缺乏輪動，便影響了台商在此營生的運勢。

我提供了解決之道，便是將該廟改成錢伯廟，每月一次奉化四品，請這一群地基主和錢伯陰助陽，使得廠內的陰陽之氣可以流通，經擲筊請示獲得他們的同意，一個月後台商打電話告訴我，雖然生意沒有大起色，但那幾天被積欠的貨款竟然「奇蹟」似的主動歸還，再兩個月後，台商又告訴我工廠接到了關鍵性的一張單子，致使他們被動性的由無品牌工廠轉為大品牌的代工廠，同時他們也開始思考如何轉型從事精緻化皮革業。

一顆種籽被種在土裡，先從種籽裡冒出來的是土裡的根，等根長齊了第一片綠芽才會從土裡冒出來，被你看見也帶來希望。最難熬的是你看不見根在土裡生長，以為所做的一切都是徒勞無功，凡事都需要歷經時間的流程，把該做的持續做，剩餘的時間用來等待，自然會看到努力的成果。

如同台商這個案例一樣，剛拜之時絕不可能立刻看見成績，但為了解決他的燃眉之急，便必須先從舊債引流幫他紓困，然後在既有的事業基礎上，幫他找尋可轉圜的生機，這樣的安排完全符合自然規律，不僅速成也持久，可說是正信的執著，若自己什麼都不努力，只是憑空希望神佛幫助，這便是執拗的迷信，即使一時可得也轉瞬鏡花水月。

（本文摘自 《這樣拜財神才有效》／春光出版）

【作者簡介】

王品豊（WANG PIN LI）

早年從事命理諮詢預測，迄今已近三十年，精曉紫微八字、陽宅堪與，尤擅姓名預測。經常受邀往返台灣、大陸、美國、東南亞等地巡迴演講，深受當地人士與讀者喜愛。近年因緣際會研習民俗敬拜儀式，自古籍中獨創「入世靈能療癒」，結合命理預測為困惑者提供解決方案，迄今受輔助對象超過十萬人以上，屢獲奇功頗受好評。「入世靈能療癒」是以高級靈能為核心，因果輪迴為基底，以民俗膜拜為框架，尋求解決塵世中對事業、財運、姻緣、健康求之不得的困惑，最終回歸身心靈的純淨，做為最高級的人性淨化，提升為終極修行要旨。