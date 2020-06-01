有一次我參加一個論壇，聊金庸小說中大俠的錢都是從哪兒來的。我的意見是，錢從哪兒來的不重要。韋小寶抄了鼇拜的家，錢就夠花一輩子了。但韋小寶不在乎錢，四處散給別人，散到最後錢反而越來越多。和韋小寶相反的例子是風際中，風際中背叛了天地會，想升官發財，清廷只用芝麻大的官就把他收買了。他到死都是一個窮人。

韋小寶和風際中象徵了兩個世界：韋小寶是武俠世界的人，風際中是現實世界的人。武俠世界裡，錢一點都不重要。驅動人生活的動力是追求武學上的大成，如歐陽鋒、周伯通；或者為報殺父之仇、查清身世，如蕭峰、石破天；或者為履行對朋友的承諾，如謝煙客、江南七怪。江南七怪因為對丘處機的一個承諾，從江南跑到漠北生活了十八年，還死了一個兄弟。一個人一生中能有多少個十八年。在武俠世界中，一個承諾就可以成為生活的動力。

現實世界中，驅動大多數人生活的動力是掙錢。雖然掙錢不是人生的終極目標，但它是個必要條件。一個人要先掙錢，養活自己和妻小，進而實現人生的意義。但常人往往在第一步上就折騰了一生。一個人每七天當中至少有五天是為了掙錢而生活。這麼過了一輩子，發現錢還是沒掙夠。

武俠小說不關心掙錢。武俠小說裡的人都是手藝人。隨便劫點不義之財就夠吃十年八年了。且不說金庸，俠義小說《水滸傳》中，武松發配孟州，身無分文，連賄賂獄卒的錢都沒有，施恩照樣讓他大吃大喝。因為武松有本事在身。會打架也是一門手藝，手藝帶在身上，隨時可以變現。

黃蓉剛見郭靖的時候，是乞丐打扮。郭靖請她上桌吃飯，店小二很不情願地拿來碗碟，黃蓉說要好菜，郭靖讓小二趕快切一斤牛肉、半斤羊肝。黃蓉說，先別吃肉，先來四乾果、四鮮果、兩鹹酸、四蜜餞。店小二冷笑著問她要什麼果子蜜餞。黃蓉說，乾果四樣是荔枝、桂圓、蒸棗、銀杏；蜜餞是玫瑰金橘、香藥葡萄、糖霜桃條、梨肉好郎君。店小二就不敢小覷了。等黃蓉說下酒菜要鹿肚釀江瑤、鴛鴦煎牛筋、爆獐腿這些，店小二就嚇得張大口合不攏了。能說出這些的，絕非乞丐之輩。

金庸高明在哪裡呢？高明在寫小說永遠不是他人生的主要追求。他寫武俠小說，同時自己也是個武俠世界的人。現實世界的人怎麼能寫出武俠小說呢，就像今天玄幻小說的寫手，悶在屋裡，每天碼兩萬字，足不出戶，那你怎麼能寫出郭靖和黃蓉相遇時的這段菜譜？

比如段譽，北宋時代大理的儲君，將來要繼承皇位。如果我們要寫這個人，怎麼下筆？寫不來。因為不熟悉那個時代大理的風物人情。這樣的人，在太湖碰見一個中年寡婦─王夫人，按照小說的內在邏輯，一定會有矛盾衝突，但這種衝突怎麼展開？要按套路，就像張生和崔鶯鶯一樣，段譽想追求她女兒，她不同意，就要砍斷他的腿。這就太俗套。

而金庸的切入點是茶花，王夫人愛種茶花，但她不懂，段譽懂，說她種的是落第秀才。一盆花開十八朵，朵朵顏色不一樣，都是純色，叫十八學士，十三朵叫十三太保，還有八仙過海、七仙女、風塵三俠。風塵三俠中哪朵是李靖，哪朵是虯髯客，哪朵是紅拂女，都有說法。白瓣灑紅斑的叫紅裝素裹，白瓣而有一抹綠暈、一絲紅條的叫抓破美人臉，綠暈是綠毛鸚哥。

一個寫小說的人閉門造車，這種東西他寫得出來嗎？常有網友讓我看他們寫的東西，很多是千篇一律的校園故事，連名字都千篇一律：我和某哥，光頭。我常勸別人不要寫作，尤其不要寫小說，因為閱歷匱乏。有些寫玄幻小說的人，寫到三十歲沒有走出過他出生的那個小地方。

金庸小說裡有幫派之分，丐幫、少林、武當、崆峒，都有來歷，少林在河南，武當在湖北。玄幻小說的作者常因為閱歷的匱乏，把這些模糊處理了，所有幫派一律謂之「族」：狼族，魂族，人族，獸族。而且每個族的成員個性也相似。簡直像元素周期表：鹵族元素具有鹵族特性，鐵族元素具有鐵族特性。

金庸小說裡，門派是可以自由選擇的。想當和尚就去少林，想留頭髮就還俗。但在玄幻小說裡，你生是這個族的人，死是這個族的鬼，它是按血統論的，直接墮落到原始社會氏族公社的水平了。很多玄幻小說太粗糙，這種粗糙緣於作者生活閱歷和學識的貧瘠。但有意思的是，這些並不影響它們紅，有很多人讀。

這說明一個問題：我們今天許多人的生活範圍很小。今日世界，生活的可能性比從前大了太多，但實際踐行的生活則較從前窄了。我爸常說，他像我這個年紀還什麼都不懂。但他們那代人，到三十歲結了婚生了孩子，就什麼都懂了。而我們可能四十歲了還像個學生。

我的一個同事回老家結婚，回來說在老家自己像個大人，在北京自己像個孩子。在老家，去看丈母娘，得學會買東西，學會哄她。老婆的二舅、表姨、叔伯弟兄，都得應付，陪人喝酒、跟人嘮嗑，要讓人舒坦。但一回到北京，生活頓時變得簡單了。雖然認識的人多，但關係清晰明瞭，因為每個朋友之間的權益界限很清楚。要聚就一塊吃頓飯，也不用自己操持鍋碗瓢盆，到酒店訂一桌完事。

我父親那代人，會修燈泡，修收音機，修電視，婚喪嫁娶的事情自己能鋪排主持。我不會。現在不會，到五十歲恐怕都不會，因為生活不需要，馬桶堵了，打個電話就有人上門來修。在這種生活中，人慢慢就開始變得像一個零件。

赫伊津哈寫過一本書《遊戲的人》。他說一個人只有在真正投入遊戲的時候，才最接近真實的人。在遊戲的時候，人能忘掉生活的種種束縛和羈絆，最大限度發揮創造力。但在現實生活中，發揮創造力的空間很狹窄。

有人說旅遊可以豐富閱歷。古代沒有「旅遊」這個概念。出門在外，做生意的叫商，不做生意的叫旅。像我們這種北漂，就是旅。漂到美國叫旅美。孔子占卦占到「旅」，非常不開心，這意味著一輩子顛沛困頓。遊呢，像鴨子在水裡四處遊蕩，所以說「父母在，不遠遊，遊必有方」，這個「遊」好比今天的「浪」。

今天的旅遊，到一個地方，訂酒店，買門票，逛景點，購物，再坐飛機回來。三天，或者七天。對風物人情了無所知。而《射雕英雄傳》裡的旅遊，郭靖和黃蓉騎著小紅馬，往南，沒有目標，沒有旅遊攻略，碰見好山好水就停下來，逗留半月學游泳。到了一個鎮子，沒有吃的，黃蓉去偷人家的雞，不用拔毛，糊了泥巴烤熟，剝掉泥巴毛一起褪了。這時候碰見洪七公，三個人一起旅遊，他們相當於「驢友」的關係。他們在一個鎮上，也不是大景點，黃蓉去買菜，親自下廚，待了一個多月，做的菜不重樣。今天旅遊沒有人逛菜市場了，很少有酒店能讓你自己下廚。你花了那麼多錢去一個城市，不看景點去逛菜市場，別人會覺得這樣做有病。但這種觀念，就把生活中最重要的東西抽離掉了。

孔子的時代，教人讀《詩經》，詩可以興觀群怨，多識草木鳥獸之名。這些才是生活中重要的東西。金庸小說的好看之處正在此，他出生在大家庭，少年仗劍出遊，聽聞過很多故事，所以筆底下花團錦簇。如果讓我描繪一座花園，來烘托氛圍，我描繪不了，我知道的草名不超過五種。

今天的小孩兒，不能多識草木鳥獸之名。鳥獸沒了，草木連大人也不認得。今天的小孩兒擅長識車標。我見過非常多的小孩兒，由奶奶或姥姥牽著，「這輛是奧迪，那輛是賓士」。大人就以為小孩兒喜歡汽車，似乎所有小孩都喜歡汽車。其實不是小孩喜歡汽車，是小孩兒對萬事萬物充滿好奇和敏感。這種好奇心無法在別的地方發泄，只能認認車標。在過去，小孩兒會認這是槐花，那是榴花，這是芍藥，那是錦葵。我見過一個孩子，會背北京地鐵圖，別人問從哪兒到哪兒，他能說出所有站名。這孩子非常聰明。但他一旦長大，就會發覺這種知識趣味索然，因為它們毫無美感可言。而如果那是一株花或一棵樹的名字，是風土人情、詩詞歌賦，從中得到的審美經驗會伴隨他一生。

美育非常重要。一個人要想生活得好，不在於有沒有錢，而在於有沒有審美能力，能否發覺世界的萬種美好。像曹雪芹、金庸，都是審美大家。我讀金庸，第一遍是讀故事，第二遍是領略意境。像東海之中開滿桃花的仙島，桃花影落，神劍飛舞；碧海潮生，玉簫聲動─相當美。

再如郭靖和黃蓉在太湖歸雲莊，夜半聽得風聲，跳出牆外，穿過奇門遁甲的村路，來到湖邊。太湖上正有金人經過，俠士密謀劫他們的船隻，郭靖和黃蓉飛身跳上船頂。船漸漸駛向太湖中央。四望盡黑，唯有遠處點點漁火。船艙中正密謀家國之事，而一對正當最好年齡的俠客佳人在艙頂領略這太湖夜色。既驚心動魄，又詩意盎然。如杜甫的詩：「野徑雲俱黑，江船火獨明。」這種意境，旅遊時能領略到嗎？

我看過一篇報導，一個家長是國企老總，特別希望孩子將來能躋身西方上流社會。他對西方上流社會的理解是每個人都會打冰球，所以他讓孩子從小就去學冰球。孩子每天上完課，背著重重的書包去冰球場練習到十點，再回家做作業。這種家長可謂愚蠢，他對教育的理解太膚淺。當他讓孩子花太多精力面對這些東西時，孩子就會對世界的千姿百態一無所知。假如金庸從小被他父親關在房間裡研究寫作，他肯定寫不出來那些作品。

金庸寫郭靖背著黃蓉上山求一燈大師，路遇漁樵耕讀四大弟子，中間的娃娃魚、對聯、難題，寫得活色生香，簡直像一本博物志。金庸少年時愛習武，中年喜歡聽戲、下圍棋，他有本散文集《尋他千百度》，裡面談京劇、圍棋、荷馬史詩、莎士比亞。他有相當高的審美品位，然後寫通俗易懂的小說，才能搖曳生姿。而那些只關心提煉文筆、製造懸念、謀篇布局的人，就好比一心研究炒菜卻沒見過什麼食材的人。

最後，談到寫作，想舉個例子。段譽剛上曼陀山莊，阿朱、阿碧和幽草手拉著手走進了花林，留下段譽自己。這時，金庸用一句很妙的話寫段譽：

「他走上岸去，眼看四下無人，便在一株大樹後解了手。」

妙在解手。這是頰上三毫，添了解手，故事立刻立體了。小說是虛構，但小說中有價值的地方是它在虛構的外殼中生長出來的真實的情感、故事。段譽是個虛構的人，但解手是真實的。我們每個人都有坐車坐船之後憋得慌要解手的經驗。所以，添了這三毫，故事就親切生動了。問題是，金庸老爺子怎麼能想得這麼細，把段譽憋得慌都想到了呢？

我的猜測是，金庸前邊寫得緊張，沒來得及上廁所，寫到這裡，告一段落，才覺得憋得慌，於是起身上廁所。他上完回來，想到故事裡的人物也該憋得慌了吧，於是，讓段譽找棵大樹解了個手。

只此一個細節，就看得出生活對寫作的滋養和助益。如果不於此處留意，只去琢磨如何來錢，生活將何其寡淡無味。

(本文摘自 《讀者雜誌 202006期》)