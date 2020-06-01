橡皮筋是台灣民眾生活中不可或缺的日常用品，日前就有網友好奇，「橡皮筋為何一般以黃色為主？」貼文一出隨即掀起熱議，更有知情網友分享YouTube影片，解答背後歷史成因。

橡皮筋為什麼大多是紅黃綠三種顏色？（影片取自YouTube/墨鏡哥SG）

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，因為疫情關係，近期很常外帶便當果腹，但便當盒上的橡皮筋卻讓他不解，「橡皮筋以黃色、綠色、紅色最為常見，但是黃色又占了大部分，很常看到的都是黃色的，到底為何會有這個現象？為何黃色的會成為主流？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「基本色，跟回收紙一樣」、「記得是加了硫」、「就原料本來的基本色」、「對啊，小size的又為什麼只有紅色」、「很少看到綠色」、「大小不同啊，便當那麼大盒當然用黃色」。

另外也有網友分享知識型YouTube影片，指出天然橡皮、橡膠本身的顏色就是黃色，所以在沒經過染色的情況下，生產出來的橡皮筋理所當然就是黃色。至於為何橡皮筋會是紅色？那是因為英國郵政單位曾在2004年遭民眾抱怨，認為黃色橡皮筋與地板顏色接近，不易被察覺，為了解決這樣的困擾，於是就刻意將橡皮筋染成紅色。後來市面上也陸續出現了其他五花八門的橡皮筋顏色。