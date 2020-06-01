早餐是開啟一天活力的來源，而在台灣，蛋類的料理非常受到民眾歡迎，不管是吃哪一種類型的餐點總是習慣配個蛋。一名網友日前就想要蒸水煮蛋來吃，沒想到一開鍋卻發現蛋炸開了，讓人驚訝的是，裡面竟來多了一隻「小鴨」！他事後將照片PO上網也瞬間引起網友熱烈的討論。

一名網友在論壇Dcard發文，表示日前某天一如往常的想蒸水煮蛋來吃，雖然經常會遇到蛋炸開的情況，但當她一開鍋的時候卻發現「今天的炸蛋很特別！」從她附上的照片可以看到裡面的蛋黃跟蛋白一起炸出，剛好成為一個特殊的形狀，看起來就好像一隻破殼而出的「小鴨」，讓她忍不住驚呼：「咦咦咦！怎麼越看越像一隻鴨」最後原PO還幫小鴨加上了圓圓的眼睛，看起來更像隻活生生的鴨子！

照片曝光後引起網友熱議，不少人紛紛留言表示「太可愛了吧」、「怎麼我的都沒有炸的這麼可愛XDDD」、「好可愛鴨」、「妳，是不是沒朋友」、「有鴨蛋」、「伊莉莎白是你？？？」、「還是它其實就是一隻鴨子...」也有不少內行人提供零失誤的蒸水煮蛋方法「放進電鍋裡前 蛋先輕輕敲一下 這樣就只會裂蛋殼不會變爆蛋了」、「如果是用電鍋蒸，鋪一張廚房紙巾加一點水稍微蓋過紙巾就好了」、「可以在蛋殼敲個洞就不會破了」、「在煮蛋前輕輕敲氣室那邊，只要有一點裂縫就可以了不用敲太大力，這樣就不會爆開嘍~~（ 超商店員用煮茶葉蛋的方式煮水煮蛋哈哈」。