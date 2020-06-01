行駛在國道高速公路上，駕駛一般多開在中線，至於內線車道則是用來超車，不過就有網友不解，為何內線道總比中線還來的塞，「高速公路內線到底有什麼魔力？」貼文一出隨即掀起熱議，對此，就有老司機跳出解答，曝光內線車道的隱藏優點，直言「安全多了！」

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，不少國道車禍影片，撇除大貨車或是大型巴士肇事，許多小型車都是在內線道出事，「實際上路看一下有時候內線道還比中線還來的塞，不然就是整條空的狀態下都會有人開定速在內線，到底內線有什麼魔力讓人上高速就會想開在那條上？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「路隊長超愛，一堆連一百都開不到的佔用內線」、「不會有車上下交流道，不會開的很愛龜內線」、「路隊長專用車道啊！一從閘道上來就跨三線龜在超車道」、「內線不是能不能超過120的問題，是用完了就要切出去！一堆人用○○換駕照」。

更有不少內行人點出關鍵「內線最安全啊，比較不會有那種先切車道再打方向燈的」、「至少不用跟大車擠，安全多了，反正就定速120嘛，如果慢了一定是前車的錯不是我的錯啊」、「貼一邊就可以一直定速放空」、「內線只要顧一邊，開中線顧二邊多危險」、「內線最安全，外線最危險。內線出車禍，至少人不會變肉餅，外線就算好好的開，也有可能會遇到後方大卡車司機疲勞駕駛，直接撞你，把你連車變肉餅」。