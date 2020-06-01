台灣少子化問題嚴重，伴隨而來的各種高齡化和長照挑戰刻不容緩。不過日前就有網友好奇，「現在小孩明明越生越少，為什麼公幼反而難抽？」貼文一出隨即掀起熱議，就有內行人點出「私立學費昂貴」與「師資不足」2大關鍵主因。

原PO日前在PTT「八卦板」以「小孩越生越少，為什麼公幼那麼難抽？」為題，PO文指出「常常看到說公幼非常難抽，家長負擔重，可是一直覺得奇怪，現在小孩明明越生越少，為什麼公幼反而難抽？聽我媽說 (50年次），比較早期的年代，其實是每個里都有小型的托兒所，後來才整合新建成鎮立或是市立的托兒所，這中間的變化到底是如何呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直指「私立學費昂貴」與「師資不足」是背後關鍵主因，「私立唸不起，很難理解嗎」、「因為私幼貴到爆，領底薪的家長根本付不起，現在還有每班人數限制」、「不只公幼難抽，有些便宜私幼去問還要排候補，或者根本不招，跟師資不足也有關」、「薪水太低了吧，去問一下私幼人員的薪資你會知道」、「私幼就低薪，市場機制下供給方意願低，當然供不應求；公幼不是市場機制，無解」。

另外也有人直言「因為很多人想等抽到才去唸，越積越多，現在還有五、六屆的人要消化」、「公幼難抽是都市吧，聽說鄉下根本不用抽」、「太集中在都市，鄉下根本都還有缺額沒滿班」。