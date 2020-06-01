在美國當地時間5月25日，明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis）4名警察逮捕一名46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd），執勤過程中，其中一名白人警察蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋強押佛洛伊德頸部數分鐘，導致他無法呼吸，最後送醫不治。此事在美國引起軒然大波，也讓種族歧視的議題浮出檯面，有網友就好奇為什麼這次的事件會引起這麼大的反彈，引起網友熱烈的討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼警察誤殺黑人就這次最嚴重」發文，表示最近美國各地都出現暴動的情況，讓他想到：「以前那麼多警察誤殺黑人也沒怎樣，（這次還不確定啦，不過影片看起來的確很暴力），頂多就吵個兩三天而已」讓他不禁好奇直呼「怎麼這次搞到大家都上街頭抗議啊，為什麼就這次最嚴重？」

警察誤殺非裔男子佛洛伊德引起全美民眾憤怒，各地都出線抗議人潮。(影片來源/YouTube/中天新聞CH52/如遭刪除請見諒)

文章曝光後瞬間引起熱議，許多網友也紛紛點出民眾憤怒的關鍵「這次不是槍擊，是慢慢致死衝擊性太強，而且很難以過失帶過」、「因為這已經明顯蓄意了」、「都乖乖配合還三個人壓制，還可以壓到死，太誇張」、「黑人完全沒反抗警察，感覺就是警察想找對象來欺負這樣」、「以前還可以掰理由，這次掰不出來，藉機洩憤而已，受害者都求饒了」、「驗屍結果也是暴動點，他們說那人身體不好有病，而且體內有毒物，所以死因不是單純警察膝蓋壓脖子」。

據了解，美國總統川普也在事件爆發三天〈5月28日〉後出面回應，表示已要求聯邦調查局（ FBI ）展開調查，但最後官方驗屍結果顯示佛洛伊德的死因是因為心臟病和毒物，並非窒息而死，讓死者家屬和民眾都無法接受，死者家屬也決定要另請專家檢驗。