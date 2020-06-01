內政部資料顯示，全台人口2300萬，未婚人口1000萬，未婚比為43％，其中男性人口530萬、女性460萬，男女比為53：46。而20歲至40歲青年人口660萬，未婚人口430萬，青年未婚比為65％，其中男性240萬、女性190萬，男女比為55：45。

就有網友在PTT「男女板」貼出主計處統計的全台男女人口薪資與數據，指出全台最多人年收是36萬，百萬後只有10萬人並持續遞減，「150萬後已貼到X軸…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「台灣真有夠慘」、「年收36萬真的超慘」、「才3萬，比想像中的低欸」、「這是20～40的統計，數字偏低也合理，不過也太低了」、「我年收32萬，有錢人」、「青壯年未婚人口占65％…感覺國家要倒了」、「這麼說男生沒對象或沒結婚蠻正常的嘛？」

不過也有人直言「其實台灣這個調查沒辦法知道很多攤商或地下經濟的人，他們那些人可能年收入兩百萬，然後房子兩三間」、「不過有些行業低報或是不用繳稅的實在不少」、「一些月薪十萬領現的裝潢師傅都沒被列進去喔」、「薪資的真實狀況會提高不少，台灣低報已經是常態，而且更多是不列入經常性收入，或根本無法統計的黑數，那些人賺得才多」、「一堆不用繳稅的隱形富豪！主計處統計不到吧」、「服務業佔七成，蠻合理的」。

事實上，根據主計處統計，年薪百萬人口約占總受雇人數10％，依照今年受雇總人口數約796萬人試算，可推算全台約有80萬人年薪達百萬。