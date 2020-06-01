每個學校、年代都會有不一樣的畢業歌曲，近幾年各校學生更吹起一股創作的風潮，除了更貼近每位同學的校園生活，也可以將在校期間的點滴回憶以歌曲的形式永遠保留。新竹女中有一組同學參加畢業歌徵選的作品最近受到矚目，不但曲風和MV風格超衝擊，還因為吸引許多明星藝人來朝聖而引起話題，瞬間爆紅。

竹女同學最近參加畢業歌徵選的《青春，妳》在網路上爆紅！(影片來源/YouTube/油雞C/如遭刪除請見諒)

新竹女中近日舉辦了第72屆的畢業歌徵選活動，其中一組同學創作的《青春，妳》在上月20日推出正式官方MV，影片一開始用殘影纏繞的視覺效果，再配上碎唸般的吟唱，和塗鴉式的滿版字幕爆擊觀眾眼球，中間一段主唱嘶吼吶喊的黑死樂風更讓人震驚，超奇葩的風格瞬間爆紅。除了網友瘋狂在影片下方留言之外，還有不少野生明星、名人也紛紛過來朝聖，像是知名Youtuber兼議員呱吉就留言：「雖然我覺得你們不會被選上，但能做出這首歌的你們是最棒的」、志祺七七：「太厲害了…」、歌手陳零九：「潮」等等，連得過金曲最佳作曲人的歌手韋禮安也表示：「我覺得我不會做音樂」。

MV還吸引大批野生大咖明星、名人朝聖留言。(圖翻攝自YT/油雞C)

除了竹女這首奇特的創作之外，參加北一女中114屆畢業歌徵選的《美少女遊樂園》也因為輕快曲風和女主唱溫柔舒服的唱腔獲得關注，歌詞內容俏皮可愛，還融入北一女的校呼，不但讓六福村行銷部表明想要合作，還讓議員苗博雅留言「天哪現在的年輕人也太長進了吧」。