台灣天團五月天昨（31）日舉辦萬人線上演唱會，特別選在他們第一場舉辦萬人演唱會的台北市立體育館舉辦，對五月天還有忠實粉絲都別具意義。有網友就在PTT發問，想知道為什麼五月天能夠堅持20年，完全沒有解散或不紅的危機，網友答案竟然全都一面倒！

有網友在PTT八卦板以標題「五月天能堅持20年的關鍵在哪？」發文，表示細數五月天出道的這20年，有不計其數的團體都解散了「像SHE只剩Hebe常唱歌、5566沒解散但很少合體、Energy解散、可米小子解散、飛輪海解散、南拳媽媽重組、F.I.R飛兒樂團重組」想想五月天真的走很遠，不禁好奇「能堅持到現在的關鍵在哪？」

文章曝光後掀起熱議，網友答案竟然全都一面倒，點出背後關鍵原因就是五人的珍貴感情「他們真的是朋友出道前就認識啦」「都同學阿」、「從附中就玩在一起，這是一份金錢無法衡量的情誼」、「就一群朋友組團出道也順利地紅了，當然能走很遠」、「同學的革命情感」還有網友認為主唱阿信身價不斐卻物慾不高，私下生活十分樸實「五個人真心愛音樂，賺很多，但沒什麼銅臭味，且阿信被偷拍是開Yaris」、「阿信太佛，物慾極低」。