大學和高中、國中相比，考試和功課都不算多，但課堂上的報告相對來說更加重要，可能就占學期好幾部分的成績。一名網友日前在論壇表示，有同學在「品牌分析」的作業報告上，竟然選擇了知名的「成人網站」，連「畫面跟聲音」都一起播出去，讓網友瞬間暴動。

一名網友近日在論壇Dcard發文，表示他有一名同學竟然在品牌分析的課程上選擇知名的成人網站當報告內容，不但對商標歷年來的演變做出詳細介紹，還針對品牌人性化、網站內的安全區做深入的探討，該名網友最後也透露該名同學有在課堂上播放該網站經典的開頭配樂和文字特效。

文章曝光後瞬間掀起暴動，不少人紛紛留言表示「趕快投履歷」、「這我覺得很可以老司機唷」、「現在的學弟都這麼優秀啊！」、「學生最認真聽報告的一次」、「潮到出水」、「太狂啦」、「此篇必須紅」、「pornhub系哈哈哈哈哈哈」、「不錯不錯U質」。