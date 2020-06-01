大學和高中、國中相比，考試和功課都不算多，但課堂上的報告相對來說更加重要，可能就占學期好幾部分的成績。一名網友日前在論壇表示，有同學在「品牌分析」的作業報告上，竟然選擇了知名的「成人網站」，連「畫面跟聲音」都一起播出去，讓網友瞬間暴動。
一名網友近日在論壇Dcard發文，表示他有一名同學竟然在品牌分析的課程上選擇知名的成人網站當報告內容，不但對商標歷年來的演變做出詳細介紹，還針對品牌人性化、網站內的安全區做深入的探討，該名網友最後也透露該名同學有在課堂上播放該網站經典的開頭配樂和文字特效。
文章曝光後瞬間掀起暴動，不少人紛紛留言表示「趕快投履歷」、「這我覺得很可以老司機唷」、「現在的學弟都這麼優秀啊！」、「學生最認真聽報告的一次」、「潮到出水」、「太狂啦」、「此篇必須紅」、「pornhub系哈哈哈哈哈哈」、「不錯不錯U質」。
文章來源：Dcard
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。