台灣有許多大學，細分的話有國立和私立之分，大部分的人對國立大學有印象的好像都是那幾間知名學府。但據了解，目前全台灣的國立大學總共有33間，究竟「哪一間國立大學是最冷門的？」有網友就抱持這個疑問上網發問，文章也快速掀起熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「最沒存在感的國立大學是哪一間？」發文，表示台灣國立大學有幾十間，除了大家比較常聽到的幾間頂尖大學之外，一定有些學校比較冷門，這也讓他不禁好奇想知道「那麼這些冷門中的冷門霸主是誰呢？有沒有這方面的八卦？」

文章曝光後引起熱議，有不少網友留言表示自己的意見「金門」、「台東大學，我最近才知道有這個學校」、「沒被說到的那間」、「海洋大學的馬祖校區」、「暨南啦，看推文根本沒人提到」、「中央大學，每個人都以為是警察大學」、「都冷門了還說的出來？？」其中有大多數的網友都提到位於苗栗的國立聯合大學「聯合吧，第一次聽到還以為是新創的私立科大」、「應該是聯合」、「我第一次聽說有聯合這間國立大學」、「聯合名字也太私立...」、「就聯合啊，超邊緣」、「聯合啊，出去跟人說自己讀這間，幾乎沒人知道在哪」。