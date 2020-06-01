收到假幣、假鈔是做生意時店家最討厭也最害怕的事情之一，不過有時候太過忙碌，當下沒有辦法及時檢查每個客人付的錢，等到清點時才發現，心情也跟著因此大受影響。近日，一名雞排店的老闆娘就收到了超詭異的50元硬幣，沒想到內行人一看後卻驚呼：「這比真的50元還值錢！」。

老闆娘收到的50元硬幣只有單面 另一面則被磨平了(圖/取自爆廢公社)

這名雞排店的老闆娘在《爆廢公社》中發文，表示自己店內的碳烤雞排一片要價70元，然而卻收到了一枚疑似假幣的50元，而且現在雞肉價格上漲，剩下的20元根本不夠進一片雞胸肉的錢，讓她忍不住大嘆：「今天天熱被油爆一整天還收到假幣超不爽快啊」，不過心中存疑的老闆娘仍向其他網友求助，想知道這到底是否真的是假幣。

此文一出，網友們紛紛留言：「應該是被加工過的吧」、「感覺是真錢，只是另一面被加工弄不見了。拿去台灣銀行換就知道了」、「這是真的吧！被車床車過而已」。

不過有行家一看到照片後，便指出這其實是一種魔術道具，而且價格還不便宜，「這是魔術道具～應該是不小心拿錯了吧」、「那是魔術硬幣表演用的」、「這不是假錢，這是魔術道具shell幣，比50還貴很多」、「妳試試看它可不可以蓋下真正的$50，如果可以，它是一個魔術道具叫殼幣，非常的昂貴」、「殼幣快1000才買得到，也太賺」。