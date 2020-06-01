一段感情修成正果後，結婚是必經的人生階段，但是在婚禮籌備的過程中，也有人因為聘禮、金飾等問題沒有共識，最後黯然分手。日前就有一名網友透露，與交往5年的女友論及婚嫁，近期正在討論結婚事宜，沒想到女方家長卻獅子大開口，提出「百萬禮金、十二禮、32兩金飾」，讓他十分錯愕。

原PO日前在臉書粉專《靠北女友》匿名透露，與女友交往5年，雙方家長也都見過面，準備論及婚嫁，但是女方父母卻提出「百萬禮金、十二禮、32兩金飾」3項條件，讓他崩潰直呼「結過婚的大家這樣…算…？」

所謂的「十二禮」是源自古代男女訂親時，男方會準備聘金、聘禮等，向女方家人表達謝意及誠意，包括喜餅、金飾、聘金、炮燭、酒、麵線等等，但隨著時代演進，婚俗也越來越簡化，最常見的送禮形式已從十二禮簡化為六禮。

至於聘金又分大聘、小聘，前者行情為36萬至66萬不等，後者則是10萬至36萬，但現今多半只收小聘、退大聘。而要給女方的金飾套組，則以1兩5錢至2兩的人數最多。若是依照女方家長提出的32兩金飾，換算現在的黃金價格，則至少要188萬元。

驚人數字一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言驚呼「32兩是在哈囉」、「看到你我覺得我不是最慘的」、「鑲金的女友還是吃金箔長大的」、「嫁妝是送給你信義區豪宅就沒問題」、「入贅吧，比照辦理，不多不少一毛不減」、「去越南散散心吧，你會發現不一樣的世界！」、「這預算…買俄羅斯的吧」、「32兩還是32錢啊大哥…32兩建議不要買金飾了，直接買條塊吧」、「32兩黃金又快200萬，加禮金100萬，總花費超過300，那可以娶10多個越南的，把錢留下來，3年可以換一個老婆」。