大自然的力量非常可觀，一些看似微小、不被注意的細節，很可能就會成為瞬間使人類致命的可怕關鍵。非洲喀麥隆西北部一座火山湖－「尼奧斯湖（Lake Nyos）」旁邊有一座村落，不過在1986年的某天卻慘遭一夜滅村，附近不少區域也在同時受害，共有1746人喪生，3500多頭牲畜也離奇死亡，而這一切竟都和尼奧斯湖有著不可分割的關係。

綜合外媒報導，1986年8月21日晚間，這座村莊突然全體失聯，引來政府關心，並派人前往該處查看，沒想到當地竟呈現一片死寂的狀態，除了綠色植物以外，幾乎所有有生命的人和牲畜都離奇死亡。據之後調查發現，原來當晚受到尼奧斯湖底下仍然活躍的火山影響，湖面突然噴發，充斥著高濃度甲烷和二氧化碳的高密度雲氣迅速籠罩四周，還形成了50公尺厚的致命雲層，遍及超過23公里的範圍。

據倖存者描述，當晚她在睡夢中突然聞到一股奇怪的氣味，雖然想開口求救卻發不出聲音，而她想移動到女兒的床邊也全身無力，最終昏倒在了地上，直到清醒後仍無法出聲，還痛苦地得知女兒和大部分鄰居都身亡的消息。這起事件造成了1746人死亡，就連動物和昆蟲也都無一倖免。

最終，尼奧斯湖在2008年被金氏世界紀錄承認為世界上最致命的湖泊，科學家們為了防止相同的悲劇再度發生，於是在湖中安裝了3根導管，可以及時排出二氧化碳，同時建立多個監測站，預防事故發生時所造成的傷亡。