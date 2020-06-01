有不少人都抱著一夜致富的夢想，所以平時就會買彩券、刮刮樂等東西來試試自己的運氣，有些人甚至不惜砸下重金購買多張，就為了成為那個受上天眷顧的幸運兒。最近，一名韓國直播主就購入了100張刮刮樂，沒想到竟真的刮出了大獎，奪下2000萬韓元（約新台幣48萬）的獎金。

(影片來源/YouTube/루시아TV)

根據韓媒報導，這名直播主叫作Lucia（루시아），上月31日時她在自己的Twitch頻道中進行直播，她用10萬韓元（約新台幣2414元）所買下了100張刮刮樂，最高可刮出的頭獎為5億韓元（約新台幣1200萬），一開始她基本上刮出的都是1萬韓元（約新台幣241元）以下的小額獎金，並仔細觀察了一下字體大小的差異，沒想到之後真的刮到了2000萬韓元的大獎，她頓時激動地大吼大叫，直呼：「人生活到現在第一次得到大獎，原本只是想搞笑才買的」，之後還一度哽咽了起來。

在收拾好心情後，Lucia也統計了自己共得到2千零4萬4千元，並感謝粉絲們的觀看，表示自己會將得到的獎金一部份捐款出去，更提醒大家要成年以後且有閒錢再去購買刮刮樂。據悉，這款刮刮樂第二大獎就是200萬韓元，賠率為百萬分之一，共只有40人有機會獲得該筆獎金。