新冠肺炎疫情在大陸已經逐漸趨緩，不過為了仍是有部分確診案例與無症狀患者，因此武漢市防疫指揮部在5月中時在全市展開新冠肺炎病毒核酸篩檢。不過這個普篩除了可以檢測出確診病人外，竟還神奇地幫助一名媽媽找回了離家出走且失聯3年之久的女兒。

根據陸媒報導，家住在漢口的顧女士於3年前時，因為家庭環境較為特殊，所以和女兒依依產生矛盾並起了口角爭執，沒想到當時年僅18歲的依依竟一氣之下選擇離家出走，彼此就這樣失去了聯繫3年的時間之久，雖然顧女士很想找回女兒，卻一直都苦無結果，她也猜想女兒或許早已離開武漢、遠走他鄉。最近，武漢市進行普篩，顧女士查詢同戶人口核酸檢測結果時，意外地發現依依也參與了這次的普篩，焦急又欣喜的她立刻趕往派出所請求員警協助。

警方在調查過後，聯繫上了依依的現任男友，並告知對方事情原委，然而依依卻透過男友表示目前暫時還不想回家，在警方一陣勸說之下，母女兩人才終於在派出所團聚，彼此一見面就馬上相互擁抱、痛哭，在溝通了一段時間後，兩人才終於手牽著手返家。