為了吸引消費者，許多商家都會推出創新且引人注目的新品。近日，全聯福利中心推出與知名品牌「黑人牙膏」聯名的新品甜點「牙膏蛋糕」，引起網友們一陣轟動，紛紛前去貼文中朝聖，沒想到卻也釣出了衛福部來關切留言，急忙呼籲大家吃完還是要記得刷牙！

全聯於今（1）日在官方粉專中發布貼文，表示即將推出全新的聯名甜點「牙膏蛋糕」，雖然名字聽起來有些奇怪且難以下嚥，但全聯也指出「這是在超深度聆聽消費者的心聲後，才決定推出的超有深度曠世聯名鉅作」，更直言推出這款蛋糕，就是因為很懂消費者們的心。

文章發布之後，許多網友都被這個奇葩的口味給震驚到了，但也有不少人回憶起小時候偷偷吞下牙膏的回憶，紛紛留言：「我覺得薄荷蔓陀珠也是很牙膏，所以牙膏甜點完全沒有問題」、「等等…所以吃的時候是準備刀叉還是牙刷啊？」、「我以為是愚人節，可日期對不上」、「是不是添加了全新草本配方？」、「小時候都會偷吃草莓口味的牙膏」、「同時享受蛀牙與口腔清新！」；除此之外，這篇貼文也引來了衛福部留言，急忙關切大家的口腔健康，幽默地以配圖呼籲：「不管蛋糕什麼口味，吃完記得要好好刷牙」。