費文書房：這個書房是我有意擺脫煩惱、獨處深思的地方，因此存放的是撫慰心靈的書籍…… 費文

貝殼項鍊（圖／栗光攝）

書名：栗光《潛水時不要講話》／麥田出版

我的抽屜裏有個夾鏈袋，放著一條貝殼項鍊，和一個更小的夾鏈袋，裏頭盛裝零散的小貝殼。

我不常打開抽屜，亦不常拿出這個小袋凝視，彷若輕易這麼做，就會被貝殼的螺紋給吸收，掉入一層一層的高塔中。它們其實都是良善的東西，並無惡意，但我總是在對視的時候，想起自己對海還不夠忠誠的地方。

項鍊的來源很簡單，是那一年旅居宿霧的時候，和友人心血來潮到Badian度假村，住宿一晚獲得的。那是個挺高級的度假村，但事前我們並不清楚，直到他們派快艇來接人，一抵達就送上花環，派船送我們去另一個小島浮潛，再讓我們於月光下、白沙上，享受一頓有豎琴演奏的法式晚餐。搭快艇離去時，工作人員在碼頭歌唱，給了我們一人一條貝殼項鍊。

我很膚淺，一下子就被這些影劇裏才有的橋段給唬住了，呆愣愣、喜孜孜地留下那一條項鍊，以為自己擁有了再次回去的鑰匙。我從來沒有被那樣慎重地對待過，彼時亦不清楚這些東西必然建立在某種剝奪上。

後來的日子，我一方面覺得貝殼應該要還給大海，一方面又忍不住端詳起來。它沒有什麼特別花俏的工藝，可也並非由細小貝殼一口氣貫穿，而是以扇貝做為墜子，並在接近墜子處做了一點巧思。扇貝上，一面印了度假村的圖案，一面用筆寫下：「謝謝你在這裏度過假期，希望我們很快會再相見。」不得不說，這小小的舉動確實讓人心裏舒服。

我於是貪婪，試圖說服自己沒有真的盜竊海洋。

沒想到，我的猶豫卻先影響了同行友人Nina。她很爽快地拆解了項鍊，只留下扇貝當作紀念，其餘交託我還給大海。要離開宿霧前的最後一次潛水行，我把貝殼帶著，可不知有心還是無意，竟忘得一乾二淨，導致兩串貝殼項鍊的重量跟著我回臺灣，從此掛在心上。

我花了很多時間才想通，那是一條絕無可能外出配戴的項鍊，當作紀念品留著也不過遙想不可復得的美好。它從來就不是鑰匙，錢才是那桃花源的鑰匙。

那一晚，我細細拆解貝殼項鍊，它的工比預期得還要紮實，很多時候需要借用利器、需要一點蠻力。終於，裏頭的釣魚線斷成一節一節的，我小心不讓它混入袋中。要還給海的，必須乾乾淨淨。

然而，拆解到最後，我看著細細碎碎的釣線，忽然懊悔起來：若最初沒有接受，這些釣線就不必枉費了它們的一生，成為一件待處理的廢物、一個被浪費的資源。這雖然是很小的事，但更是一件原本可以不必發生的事；當我多消耗了什麼，在世界的某一處，也許是魚也許是人，能夠分得的必然減少，不用太具體，也許就是一滴乾淨的水資源。

我深深吸一口氣，讓反省告一段落，把那一袋貝殼放進行李裏─我即將再度前往宿霧，雖然曾經做錯，但還有機會道歉。

(本文摘自 《講義雜誌 6月號》)