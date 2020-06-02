有時候，機會是給準備好的人的，但其他時候，真的沒有機會，與其在那空等，不如自己創造。等別人給你開一扇窗很好，但偶爾，你要自己把門踹開！

如果你追不到夢想，那就自己創造它！

【精彩書摘】

你的職涯願景是什麼？

我的學妹劉穎璐是個從寧夏到紐約工作的優秀女孩，她問我：「我現在在一家小廣告公司做行銷，想跳槽，一個是紐約新式餐廳的行銷經理，一個是在洛杉磯的電商公司做異業結盟，哪個好？」跟穎璐一樣，很多人問我，「我有兩個工作機會，該接受哪個？」這時候我會問他：「你下下一份工作想做什麼？為什麼你現在不能做下下一份工作？缺什麼？」穎璐說，她希望下下份工作到大科技公司做行銷，而現在不能做這樣的工作，是因為自己過去在行銷上是個「通才」，什麼都會一點，但沒有一樣專精。我問：「那妳覺得這兩個機會，有哪個可以讓妳在某個行銷渠道上特別專精嗎？哪份工作可以給妳缺的東西？」她搖搖頭說：「都沒有」。「那妳想去哪家？」我問。她笑了笑說：「都不要！」

大多的時候，沒有「好」或「不好」的工作，而是看你的未來職涯願景是什麼，哪個比較能幫助你離願景近一些。

多年前，我在希爾斯百貨擔任行銷經理，我的願景是「要進矽谷科技巨頭，帶領產品管理團隊，做全球數位產品。」這幾年來，我從希爾斯百貨加入目標百貨，我首次正式帶領產品管理團隊；當我從目標百貨加入麥當勞帶領外送app，我第一次做全球數位產品；從麥當勞到eBay，我首次在科技公司服務；從eBay 到臉書；我進入科技巨頭。當然，在這過程中，並不是那麼有規劃性地一步步往願景走，但大方向上，我有個願景，當有離願景更接近的機會時，我把握當下。

假如沒有大願景？願景一直改變？那也沒問題！就先想想「下下一份」工作想做什麼，而大部分的人幾年後「下下一份」工作的目標就會改變，因為你學到了新的東西、時代改變，但沒關係！比如說，我西北大學碩士剛畢業的時候，我的職涯目標是有一天要到美國主流媒體CNN 等做行銷，我還一度到位在美國亞特蘭大的CNN 總部參訪，甚至一一打電話給他們的高層主管尋求見面機會，有一天，我在新聞上看到他們新召聘了數位長，我打電話到他辦公室，沒想到他真的接起電話，可能是第一天上任，他也不知道誰重要、誰不重要，他當天就見了我，我們坐在CNN 中庭的板凳上，他一度還以為我是廠商，問我公司賣什麼產品，後來才瞭解我想到CNN 工作。後來去了美國雜誌社做行銷後，我發現行銷的趨勢是大數據行銷，而零售電商用大數據行銷遠多於媒體；接觸大數據行銷之後，我發現大數據在app 領域應用更廣；到了app 做產品管理，發現app 做最好的就是科技公司。因為學到了新的東西，我的願景不斷修正，但凡是總得有起頭，如果我沒有一開始想在媒體集團做行銷，也不會一路領我到在科技公司做app 的這條路。

你適合什麼樣的工作？

亞洲中小企業多，因此員工有時候一個人當三個人用，涉獵廣但淺。也因此，在美國找工作的時候，常會發現很多專業都有相關，履歷上寫「我找的工作是：A、B、C 都可以！」，但老美招募經理一看到履歷，哇！設計師、工程師、數據分析師、專案管理、產品經理通包，第一個反應就是「這個人什麼都會，就是什麼都不太會！」，馬上就被刷掉了。就好像你到家一小餐廳，餐廳菜單上有比薩、越南河粉、炸雞、炒飯、上海菜、墨西哥薄餅、小籠包，你大概覺得很不妙。因此我建議，了解不同專業，但只選一個，做為自己主要的定位和求職的目標。

在想願景的過程中，不妨做一些關於職稱的研究。雖然你不需要把職稱放在職涯願景裡，但你可以作為參考，確定自己要找的職稱真的適合自己。

（本文摘自 《矽谷阿雅 追不到夢想就創一個！》／高寶書版）

【作者簡介】

鄭雅慈（矽谷阿雅）

台灣人，現居美國矽谷。原為台灣蘋果日報記者，毅然辭掉工作赴美讀書，一路到矽谷科技公司擔任電子商務app產品長。榮獲十多項美國數位大獎、美國Min雜誌年度最佳行銷人獎提名、Girls in Tech 40歲以下女性科技精英榜、台灣十大傑出青年提名。

阿雅在美國的十幾年工作經驗，讓她有了很多新的視野，經常在臉書「矽谷阿雅」粉專分享在美國的職涯故事、海外求職秘訣、矽谷最新產品管理與行銷知識。在美國西北大學、聖荷西州立大學、喬治亞大學擔任客座講師，受邀在成長行銷座談會、數位分析座談會、手機創新座談會、矽谷頂級新創加速器Plug & Play等美國大型座談會演講，也擔任人工智慧新創公司顧問。在TEDx Talk主講【慌世代－拓荒世代】，吸引台灣各大媒體驚艷報導，並在全台超過20間大專院校與企業巡迴演講。