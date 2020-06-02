每種疾病都有一段故事，它用自己的方式在對我們傳達信息。罹癌讓作者看清疾病背後的真相，學會傾聽內心的聲音，進而從「心」找到讓「身」康復的七大習慣。最終，不是她治癒了癌症，而是癌症改變了她的人生。

【精彩書摘】

《永遠不再害怕癌症》裡說：「如果得了癌症，並且轉移，那麼有兩個選擇，改變飲食或者死亡。」而我想說的是，如果得了癌症還有兩個選擇：接受現實，改變過去的習慣，或者等死。我決定選擇接受現實，改變過去的習慣。

在行為心理學中，人們把一個人的新習慣或新理念的形成並得以鞏固，至少需要二十一天的現象，稱為二十一天效應。也就是說，一個人的動作或想法，如果重複二十一天就會變成習慣性的動作或想法。而習慣的形成大致分為三個階段：

第一階段： 一至七天。此階段表現為「刻意，不自然」，需要十分刻意地提醒自己。

第二階段： 七至二十一天。此階段表現為「刻意，自然」，但還需要意識控制。

第三階段： 二十一至九十天。此階段表現為「不經意，自然」，無需意識控制。

如果每二十一天形成一個習慣，何不利用這些二十一天去養成七個有利健康的好習慣呢？我開始慢慢想該養成什麼習慣呢？我該學習什麼呢？

「你無法選擇生在什麼樣的家庭，但你可以選擇去愛它；你無法選擇自己的長相，但你可以選擇接納它；你無法選擇自己的過去，但你可以選擇現在想要過怎樣的生活；你無法選擇自己的人生遭遇，但你可以選擇如何應對它；你無法選擇遇到的困難，但你可以選擇去解決它。人生有許多事情都無法選擇，但你永遠都能選擇用什麼態度去面對。人生精彩與否，成功與否，幸福與否，不在於你選擇的部分，而在於你如何回應那不能選擇的部分。」每個人都有幫助自己度過劫難的法寶，在難熬的化療日子裡，除了眼淚，其實還有別的選擇。我選擇了改變，養成新習慣。

第一個習慣：好好愛自己

日本大提琴家夏恩調整心態，決定愛身體裡的每一個癌細胞，他視疼痛為「叫醒服務」，對其給予祝福和感謝。接著他決定愛生活的全部，包括每個人，每件事。一段時間後，癌細胞竟然全部消失了。這便是生命的奇蹟。

疾病源自我們身體內在對愛的匱乏和缺失，而疾病也終將在無條件的愛和愛心中被清理和治癒。露易絲‧海每天對自己說：「我愛自己，我認同自己。「好吧，我決定先學會愛自己。

某日當我想到愛自己時，突然哭了。老媽看見我哭便問緣由，我說：「我居然不會愛自己，我不知道怎麼愛自己，我不知道什麼是愛自己。「如果我不會愛自己，又如何去愛別人？如果我沒有蘋果，又如何把蘋果給別人？都說要像愛自己一樣愛別人，可是卻沒人教會我們如何愛自己，那麼又如何愛別人呢？

媽媽說，那就從現在開始學著愛自己吧。

晚上，我用彩色筆在幾張白紙上寫下這樣的文字：「愛自己，認同自己，健康，寧靜，放鬆，快樂，我的世界一切都好。」並貼到了躺在床上就能看到的最明顯的地方。

露易絲‧賀（Louise Hay）在《創造生命的奇蹟：你的人生不一樣》一書提到：「病弱的身體、拮据的經濟狀況、糟糕的人際關係，都需要關注一件事的發生，即是否愛自己。當我們真正去愛，按照我們原本的樣子接受自己，認同自己時，生活當中一切就恢復正常了。我們已經責怪自己很多年了，試著讚賞自己，就會看到到處都會出現小小的奇蹟。愛自己並認同自己會創建一個安全的空間，信任、價值和承認將在頭腦裡協同起來。愛自己，就是從『不再因任何事情而責怪自己』開始。」

（本文摘自 《從心清除癌細胞》／時報出版）

【作者簡介】

納輝

原名王若冰，北京人。曾任中國五百強企業市場部負責人，並有數年高中物理教學經驗，現定居加拿大。現為《人民日報》（海外版）、《光明日報》等數家中國主流媒體海外特約撰稿人，多倫多地區身心療癒課堂主講人。透過對心理學的深入研究，與加拿大的癌症康復公益機構合作，傳播科學的身心健康療法。