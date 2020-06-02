小譚道聽圖說》袋鼠 16:302020/06/02 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》袋鼠(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 趨勢大師大前研一，是日本人，也是地球人。當他用地球人的眼光看自己的同胞、也就是日本人時，他說，日本人像袋鼠。 為啥呢？大前說，他觀察亞洲很多國家的人，到美國留學，畢業後，大半都會留在美國就業或創業，但是，只有日本人是絕對多數的人是留學畢業後回到日本。這是因為對日本人來講，家，是最溫暖的。 大前也因此得出的結論是，就像小袋鼠，一定要在大袋鼠的肚袋裡，才會感到安全是一樣的，所以，日本人像袋鼠。 #小譚道聽圖說 #大前研一 #日本人 #袋鼠 #地球人 #美國 你可能也想看 推薦閱讀 日本救經濟 追加1.1兆美元 04:102020/05/28 財經要聞 跟進美、英 日本傳擬封殺華為 04:102020/05/28 全球財經 美國SpaceX公司「星鏈」衛星的軍用潛力被美國軍方看上 16:482020/05/28 國際 《基金》投資美股鎖定科技成長股 總報酬率大勝 11:422020/05/29 財經 美尖牙指數今年來漲22% 統一FANG+ ETF也漲20% 12:102020/05/29 財經 後疫情時代不敢消費了？ 美民眾儲蓄率飆歷史新高 22:122020/05/29 財經 山田孝之演《AV》破魔咒 04:102020/05/30 娛樂新聞 教科書稱日本為母國？蔡正元說話了 20:322020/05/30 政治 美投資人預言 東瀛20年後沒落 04:102020/05/31 國際大事 陷兩難 成美中夾心餅 04:102020/05/31 國際大事 話題熱門新聞 女友父母要求「百萬禮金＋32兩金飾」台男嚇傻 - 日常 - 話題 核彈級辣妹子吊帶褲中空 狂曬超巨視角 - 正妹 - 話題 全台薪資落點曝光！最多人年收這數字：真夠慘 - 日常 - 話題 逛夜市手弄髒 男友掏出「水龍頭」被罵爆 - 日常 - 話題 退休買房哪裡最好？網答案一面倒 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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