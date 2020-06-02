趨勢大師大前研一，是日本人，也是地球人。當他用地球人的眼光看自己的同胞、也就是日本人時，他說，日本人像袋鼠。

為啥呢？大前說，他觀察亞洲很多國家的人，到美國留學，畢業後，大半都會留在美國就業或創業，但是，只有日本人是絕對多數的人是留學畢業後回到日本。這是因為對日本人來講，家，是最溫暖的。

大前也因此得出的結論是，就像小袋鼠，一定要在大袋鼠的肚袋裡，才會感到安全是一樣的，所以，日本人像袋鼠。