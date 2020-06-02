台灣小吃五花八門，讓不少外國饕客念念不忘，不過即便如此，依舊有些美食貧乏的地區讓人敬謝不敏，日前就有網友點名台北市的美食沙漠地區，眾人一致狂推只有超商和速食店是美味選擇，掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「內湖舊宗路是不是美食沙漠」為題，PO文指出近日前往內湖靠近環東大道的某公司報到，中午吃飯時間發現這附近什麼都沒有，連稍微遠一點的小市區也沒什麼吃的，勉強稱的上的只有附近的賣場美食街，讓他無奈感嘆「但太貴啦！本肥剛當社畜沒有錢，有沒有人知道這裡的資深社畜都吃什麼維生的咧？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「整個內湖都是美食沙漠」、「你把新竹當塑膠嗎」、「那區真的沒什麼」、「認命吧！那邊真的100元內很難找到好吃的，我當時都去美食街，然後變月光族」、「都吃Costco啊，不然就大賣場1F美食街餐廳吃一吃，那邊工業用地好像有限制一些營業項目」、「好市多50塊熱狗解決一餐」、「舊宗國宅那邊有比較便宜的東西」、「你只能到三民國中附近才有的吃」。

還有不少人吐槽只有超商和速食店可以滿足口腹之慾，「便利商店吧！不要猶豫了 還可以累積點數，最划算的應該是小七跟全家，不喝飲料的話應該百元能飽」、「那邊都麥當勞啊、小7or全家」、「舊宗麥當勞啊」。