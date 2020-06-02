經常聽到迷信的人說不要亂撿東西回家，但有可能你就這樣和百萬寶藏擦肩而過！一名8歲男童在海邊遊玩的過程中不慎被一顆石頭絆倒，查看時莫名被這顆奇特的石頭吸引，就將它帶回家收藏。事後男童的父親將這顆石頭拿去鑑定，專家一看驚訝發現它竟然是值200萬的稀世珍寶。

查理8歲時在海邊撿到價值百萬的「怪石」。(影片來源/YouTube/geobeats/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，查理內史密斯（Charlie Naysmith）8歲時就讀於英國聖凱薩琳學校，某次學校在英格蘭南部伯恩茅斯（Bournemouth）的海岸亨格斯伯里角（Hengistbury Head）舉辦戶外教學。查理在岸邊突然被一顆怪石絆倒，爬起來時發現這顆石頭看起來就好像麵包一樣，又有類似臘一般質地，還不時散發淡淡的香味，便將這顆石頭當成寶貝帶回家收藏。

查理回家後和爸爸亞歷克斯（Alex）分享今天的「戰利品」，2人上網搜查資料時發現這顆怪石很有可能就是罕見的「龍涎香」，於是興奮的交給專家鑑定。專家一看確認這就是珍貴的龍涎香，而且這顆重達600克，價值可能高達40,000英鎊（約新台幣200萬元）。

據了解，龍涎香又稱「阿末香」、「龍腹香」，在西方則叫做「灰琥珀」，是從抹香鯨消化系統所產生的一種外貌灰黑色的固態臘狀可燃物質，具有其獨特的甘甜土質香味。可以被當作藥材或是香水的定香劑，但因為極其罕見所以非常珍貴，品質好的龍涎香價格甚至不會輸給黃金。