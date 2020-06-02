一場看不到敵人、也看不見盡頭的戰爭，2020新冠漢肺炎全球數百萬例確診、死亡人數超過30萬，為什麼台灣守得住？這令全球稱羨的祕密關鍵是什麼？

【精彩書摘】包機結

早在一月二十五日，蔡英文即指示研擬包機赴大陸撤僑；二十七日海基會即發函海協會，要求協助武漢台人返台；但海協會始終已讀不回。

直到一月二十九到三十一日間，各國紛紛派包機到武漢撤僑；加上武漢傳出台商確診，武漢政府才緊急安排台灣民眾返台。

台灣政府指派行政院副院長陳其邁全權負責首班包機接機事宜，眼見班機就要降落，他急得像熱鍋上的螞蟻，於是把腦筋動到昔日同事、台中市長盧秀燕身上，並與台中市衛生局長曾梓展通電話，這兩位都是他可以說得上話的人。最終在台中找到檢疫所，連同烏來、林口兩處，備妥三處檢疫所。

按事前雙方協議，我方提出的名單必須與包機名單進行核對之後，才准許登機；但陸方直到登機前一刻，才丟出登機名單，人數不僅多出許多，還都是英文名字。我方立刻喊停，無奈包機已飛上大陸領空，只有二成多符合我方所提的優先名單。

兩岸角力戰接著開打，二月六日台灣宣布暫緩陸籍人士來台。直到蔡英文提出「橫濱模式」，雙方各自妥協後，由東航、華航執飛第二班武漢包機。

據前往接機的八里療養院護理長賴碧蓮觀察，接機過程中，雙方工作人員相敬如賓，似乎深怕斷了下一班包機的生機。當國人看見他們前來接機，有人高興得跳了起來；連東航地勤人員都衝著他們喊：「他們是來接你們的，是你們自己人！」

與華航乘客事先可穿好隔離衣登機不同，東方航空不准醫、護人員將裝備帶上機。賴碧蓮於是和夥伴上演諜對諜戲碼，先將四箱裝備慢慢挪移到登機口，並暗示國人東西就放在那裡，她們有把握利用登機時短暫空檔，教會他們怎麼穿隔離衣。

抵達台灣後，她原以為時間已晚，陳時中部長接完華航包機，應該不會出現；沒想到，當他們穿過長廊，陳時中竟從黑暗中鑽出來，部長一句：「辛苦了！」令他們感動到說不出話來。他們倚著部長合照，護理師擔心臉上的口罩勒痕，讓她們變醜，陳時中回答：「這是妳們光榮的印記、歷史的一刻！」

（本文摘自《戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們》／時報出版）

【作者簡介】

黃光芹

一九六五年生，外省第二代，政治評論員、作家。一九八八年進入新聞界，曾任職於：台灣新生報、自由時報、新新聞周刊、TVBS電視台、衛視中文台、三立電視台、時報周刊；曾擔任記者、資深記者、總策畫、節目組長、撰述委員、採訪組副主任、政治組召集人、副總主筆。