在異鄉工作的遊子或是忙碌到沒時間下廚的上班族，都會習慣在外面解決三餐，雖然快速又方便，但最擔心的應該就是食安的問題。一名網友日前就在吃便當的時候發現了一隻怪蟲，嚇得趕緊上網詢問「便當裡這是什麼蟲啊？」文章掀起熱烈討論，還有專業網友跳出來解答該蟲是「微妙的生物！」

一名網友在PTT八卦板以標題「便當裡這是什麼蟲啊？吃到會死嗎？」發文，表示他中午買便當當午餐，沒想到快吃完的時候才發現裡面有蟲，雖然慶幸沒有吃下去，但因為該蟲外型怪異，嚇的他驚呼「周圍的飯好像有沾到QQ，有人可以告訴阿肥這是什麼蟲嗎？有沒有毒？」文中也附上該怪蟲的照片。

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「加量不加價賺到」、「高級蛋白質」、「這種蛋白質含量很高賺到了」、「去問店家啊，跟我們講幹嘛」、「吃下去能有多種能力」、「這看起來不像是昆蟲，可能是海裡的節肢動物」、「跟旁邊的飯粒比起來小到不行，竟然還被你挑出來」有專業網友也出來解答這隻怪蟲的真實身分是「縮頭魚蝨」，是一種會寄身在魚舌根中的甲殼類「縮頭魚蝨？」、「看起來比較像魚蝨」、「魚蝨，應該是混在蝦米裡面的」、「你查縮頭魚蝨看像不像」、「魚舌頭那隻吧，微妙的生物」、「這就取代魚舌頭的那隻」。

據了解，縮頭魚蝨會依附在魚舌頭的肌肉上取而代之，一方面會以魚的血液為食，另一方面吸取魚的黏液，並善盡舌頭的功用，是唯一已知完全取代寄主器官的寄生方式。牠不會對魚的身體造成其他傷害，目前也認為對人體並沒有危害。