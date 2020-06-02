日本的 Mister Donuts在前年曾搭著寶可夢遊戲推出的熱潮，趁勢推出寶可夢連名系列甜甜圈，將甜甜圈做成裡面的人氣角色皮卡丘和寶可夢精靈球的模樣，超可愛的外型在當時引發民眾排隊搶購，也讓台灣的寶可夢粉絲羨慕不已。但別擔心，現在台灣也吃的到啦！

台灣 Mister Donut 統一多拿滋宣布將首次與寶可夢聯名，推出特殊造型的甜甜圈，並於今〈2〉日起在70 間 Mister Donut 門市與 200 間 7-ELEVEN 店中店期間限定販售。本次推出三款甜甜圈分別為檸檬巧克力搭配蜂蜜鮮奶油內餡的「皮卡丘甜甜圈」；富士蘋果與優格巧克力沾醬做出的「精靈球波堤」和帶點檸檬泡芙的口感的「皮卡丘の尾巴」。

除了這三款甜甜圈之外，Mister Donut還有許多商品都一併推出寶可夢限定包裝，也可以加購寶可夢瓷盤和參加「皮卡丘玩偶」、「精靈球坐墊」、「甜甜圈免費兌換券」的抽獎。詳細的內容可以詳見Mister Donut的官方網站和粉絲專頁。