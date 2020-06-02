「香蕉哥哥」林掄元不但是兒童台一哥，也是陪伴許多小朋友長大的好朋友。但有許多眼尖的網友也注意到，出道已經20年的香蕉哥哥竟然一點都沒有變老，去查維基百科更發現他已經46歲。對此，日前有人就發現香蕉哥哥曾經透露過自己凍齡的秘訣，但網友看了都感到毛骨悚然。

香蕉哥哥因為外表幾乎和出道時一模一樣讓網友十分好奇他是否有什麼神奇的「駐顏術」，有網友日前就在Dcard以標題「香蕉哥哥你果然承認了！」發文，並貼出過去香蕉哥哥接受訪問的畫面，只見香蕉哥哥向記者表示他永保青春的秘訣是「塗抹孩子的微笑當保養品」雖然香蕉哥哥當時的意思是陪伴孩子成長讓他很有成就感，笑稱看到孩子的微笑就是最好的保養品，但網友發揮想像力，讓這句話瞬間變成恐怖童話！該名網友最後也直呼「你到底還做了什麼！！！說話啊香蕉！！！！少子化是不是跟你有關係！！」

在 Instagram 查看這則貼文 香蕉哥哥（@banana585858）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 上午 2:24 張貼

文章曝光後笑翻一票網友，不少人也接續惡搞留言 「兒童節目每集跟不上節奏的小朋友下節目之後就會被做成保養品」、「難怪每集小朋友都不一樣」、「可怕內幕」、「香蕉哥哥你終於把你的秘密說出來了」、「香蕉真的扯」、「產地直送新鮮可口」、「我小時候有去上過yoyo點點名，幸好我有拚著老命跟著跳」。

在 Instagram 查看這則貼文 香蕉哥哥（@banana585858）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 4 日 上午 3:18 張貼

事實上，香蕉哥哥過去就經常因凍齡外貌引起話題，他3月曾貼出一張對比照，分別是他和同為兒童台主持人酪梨姐姐「現在」和「小時候」的合照，只見酪梨姐姐從可愛女童搖身一變成為亭亭玉立的正妹，但身旁的香蕉哥哥竟然完全沒變，當時就有許多網友戲稱香蕉哥哥根本就是吸血鬼。