編者按：蔣經國先生逝世已逾30年，至今仍是影響台灣最大的領導人，也是最受台灣人懷念的總統。經國先生生平參與很多敏感、機密的工作，包括重大的軍事、情治、國防、外交決策等，今年二月《蔣經國日記》在美國史丹佛大學公開，日記的公開有助於了解這些重大事件背後不為人知的秘辛。資深媒體人黃清龍不遠千里飛往查閱，根據日記記載撰寫本文，授權本報獨家刊出。

蔣經國日記全球獨家–黃清龍揭開強人秘密(影片取自YouTube/台北市信民兩岸研究協會)

蔣經國日記》劉自然事件之一

劉自然事件又稱五二四事件，是1957年5月23日發生在台北的一起示威事件。事件起因於當時的革命實踐研究院少校學員劉自然，在參加友人婚宴返家途中，於臺北市陽明山美軍宿舍群區內公寓外遭槍擊身亡。案發後，嫌犯美軍下士羅伯特·雷諾（Robert G. Reynolds）被逮捕準備移送檢方，但由於他是駐台美軍，具有外交豁免權而遭阻攔。其後美軍軍事法庭開庭，雷諾辯稱是有人偷看其妻洗澡才開槍。美軍法庭於5月23日經陪審團投票表決，以「殺人罪嫌證據不足」為由，宣告雷諾無罪釋放，當天將其遣送回美國。

5月24日判決的結果在台北各報大幅刊出，《聯合報》更以「抗議美軍蔑視人權」為題痛批美國縱放人犯。劉自然的妻子發表「我向社會哭訴」一文，並在當天上午十時身穿黑衣、手持寫有英文及中文的抗議標語，到達美國大使館門前抗議，群眾愈聚愈多。中午十二時中國廣播公司記者至現場採訪，劉自然太太透過廣播哭訴，引來更多圍觀群眾。接著有人大喊「雷諾已經坐飛機走了」，群眾當場義憤填膺，開始以石頭、磚塊、木棍攻擊美國大使館。隨後，有人翻牆進入並砸毀美國大使館的汽車、家具，燒毀文件並毆打使館人員。大批群眾撕下美國國旗，破壞美國大使館新聞處，並包圍美軍協防台灣司令部，甚至衝入警局、對警車縱火。

當時台灣處於戒嚴狀態，任何遊行、示威、抗議均為違法。然而此次一反常態，事發之後，台北市警局人員姍姍來遲，使得大使館陷入混亂之中長達十個小時之久，造成三人死亡，三十八人受傷。事發後美國駐華大使藍欽向中華民國外交部提出抗議，蔣中正總統召見藍欽並道歉；不久後參謀總長彭孟緝、臺北衛戍司令黃珍吾、憲兵司令劉煒、台灣省警務處處長樂幹先後遭撤職。

本案為臺灣戰後少有的幾次反美事件之一，亦為台灣戒嚴時期罕見之大規模示威活動，凸顯美軍駐台人員不受中華民國法律管轄所衍生的問題。然而，亦有人認為此事與蔣經國有關。作為事件主角之一，蔣經國自己又是如何看待劉自然事件？這一直是個謎，如今由於蔣經國日記的開放，吾人終於可以一窺當時他的心境。