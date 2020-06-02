蔣經國日記》劉自然事件之二/ 事發當天，蔣經國就在日記上記載：「今日台北群眾因不滿軍事法庭對劉自然案之判決，舉行示威並搗亂美大使館與美新聞處，造成對國家最不幸之事件，痛苦萬分且自感有失職責之處，惶愧非常。」當時蔣經國身兼國防部政治部主任及救國團主任，所以才說「於此事有失職責之處」，值得注意的是，日記中也寫到：「為美軍法庭判殺人犯無罪一事，余憤慨到了極點，甚至想到拒絕美方之邀取消訪美之計畫，此情感之衝動也。」表明他對群眾的行為，在情感上是認同並高度理解的。

蔣經國日記全球獨家–黃清龍揭開強人秘密(影片取自YouTube/台北市信民兩岸研究協會)

隔天日記續有記載：「由於群眾之盲目衝動，流氓之有計畫搗亂，青年之幼稚附和，造成了昨日搗毀美使館之嚴重事件，使國家之聲譽及父親之威望蒙受莫大之損害，痛心至極。同時對於少數青年之參加不法行動以及憲警之不力，在良心上與事實上皆須負重大之責任，今日思之無任惶憾不安，實為從來所未有之打擊。」同時他又說：「昨今兩日曾以全力阻止學生之遊行，並協助治安軍事機關處理此案，而外面則有謠言謂此乃救國團所策動之反美運動，而美國人亦懷疑此事與我有關。嗚呼！我在此時只有呼天了。」

當天日記並提醒自己：「近月國家多事之秋，外有兇惡之敵內有壞人作亂，令人憂慮異常。在歷史上凡亡國者皆未亡於敵人之手，而亡於本身之爭奪。此一歷史教訓，此時此地吾人應切記於心，不可一時或忘。」

到了第三天，日記中繼續記載：「群眾暴亂事件雖已逐漸平息，但因此事件所引起的心中惶惑之感與日俱增，對於憲警以及所有治安人員之不力，在良心上我應負重大之政治責任。父親日月潭歸來對余未加責備，益感惶恐不安，我應自己承認無能，並且對於政治情況知之不深，而造成群眾搗毀美使館，而至無法控制與壓制時，至感不安。不過此乃嚴重之教訓，不可不有所警惕。」所謂「對於政治情況知之不深」，似有出了事自我檢討、請求寬佑之意。

果然隔天日記又寫到：「父親面示，美國大使館曾向外交部與父親表示，此次搗亂美大使館之暴行為救國團所指揮，並謂拖延驅散暴民之時間乃學俄國方法，乘此機會偷開保險箱，雖非明說而事實上則明指余為此事件之幕後人。」但蔣堅持此事非他所策動，美國說他是幕後藏鏡人，未免太侮辱人了，日記上說：「當時感情衝動到不知天下尚有為我容身之處乎，天下冤枉之事雖有，但總再沒有比此更大的冤枉事了。此種謠言根本與事實完全相反，難道我只是為背冤枉而到人間來的嗎？是的，我應當把所有的冤枉背起來，並且要繼續的背下去，這應當看作是我的本分事。」