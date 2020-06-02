說到台中，除了逢甲夜市之外，台中一中商圈也是不少遊客必逛的口袋名單，不過日前就有網友好奇，「台中一中附近為什麼會變成夜市？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人揭露25年前的起源。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，台中一中是中部第一學府，許多優秀人才畢業於這間學校，但他也不禁好奇，「中一中附近為何不見書香？反而都是雞排香、烤肉香，成了台中著名夜市？台中一中附近為什麼會變成著名觀光夜市？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「學區旁本來就很熱鬧，容易變成夜市」、「補習完會很餓」、「那邊還有中科大、體大，加上一中，三間學校能不發大財」、「補習班、還有早期重考班」、「台中技術學院＋一中＋水利補習大樓，當然有商圈發展可能」、「早期就台中南陽街吧」。

不過也有內行人解答背後原由，「這個要說到25年前，當時只有台中一中的時候，台中一中跟台中商專了不起就在一中街附近吃吃『吃麵好』，知道這家店的人不知道都幾歲了。然後台中水利會在一中前面蓋了一棟台中水利會大樓，所有補習班就把這邊當作教室，因為空間很大、電梯又多，很適合當補習班，全盛時期的時候一班至少300人，等電梯至少要等20分鐘，等於是整個中部的高中生都來這裡補習了。補習之後和補習之前是不是要吃一下雞排、然後吃吃水餃補充能量？然後就開了一堆做港式燒臘雞排的店，後來『吃麵好』不知道為什麼倒掉了，接著就被分割成一格一格的小店面，變成逢甲夜市的形式，就變成了現在的一中街夜市。」