在美國工作十幾年，曾任Facebook電商產品經理的矽谷阿雅(鄭雅慈)，經常有讀者請她幫忙介紹美國的工作，第一件事情阿雅不是請他們寄履歷，而是請他們先傳領英（Linkedin）連結，因為在海外，領英比你的履歷更重要。

阿雅分享：「在國外越來越多獵頭只用領英找人，先看領英背景，甚至直接拿領英連結給面試官們。我自己還遇過連面試都結束了，最後要給錄取信前，純粹是公司建檔需要才跟我要履歷的。」

為什麼人資、獵頭要用領英？

阿雅說明因為領英有搜尋功能，人資拿著職缺說明，看著上面的關鍵字，一搜尋，就能找到哪些人有類似的關鍵字、曾經服務於招募公司的相關產業，立刻可以傳訊息給對方。

領英也會主動把背景跟職缺說明高度類似的候選人推薦給人資，其中包括把候選人的技能跟職缺說明做核對。同時，候選人可以打開「我有在找工作」的按鍵，可以設定為一般人看不到但獵頭可以，這樣獵頭就可以針對有想跳槽的人優先聯繫。還有，領英也會顯示你和人資的共同朋友，需要時，人資可以跟這些人聯繫，了解你的風評。也因為領英是公開資訊，大多數人不敢做假。

領英標題是人資搜尋關鍵字

那要怎麼樣在人資、獵頭在領英上找到你？或是你投了工作，如何讓他們願意看你的背景？第一步是你名字下面的標題，那裡寫的不是你是誰，而是讓獵頭找到你的搜尋關鍵字，以及吸引他們點你背景的專業摘要。

所以，重點是標題要寫上你要找的工作的關鍵字，包括職稱、產業、專業技能。如果你待過的公司很響亮（亞馬遜、谷歌、蘋果）、你的學歷跟你要找的工作很有相關（MBA、 電腦科學碩士）、你有很特別又有相關的經驗（得獎、專利、 創業、 投資）等等，也都可以寫上去。

雅慈進一步舉例，假如你在學校學過電商，在優步(Uber)實習過行銷，現任電子公司專案經理，上過谷歌搜尋引擎優化課程，現在想找科技公司行銷經理的工作。

領英標題就可以用：行銷經理｜谷歌搜尋引擎優化證照｜科技業｜電商｜社群媒體行銷｜優步實習

這樣的標題絕對比「某某電子公司專員 積極找工作中。」來的吸睛。

技能說明可以幫助職缺配對

阿雅也發現，很多請她幫忙找工作的讀者，明明是名校MBA畢業，但在領英上的技能卻寫：打字、游泳、Outlook！或是想轉職做軟體產品經理，但關鍵字上全是過去經驗的硬體採購。

阿雅特別提醒求職者，在領英上只有最上面三個技能會在其他人不點「開展」的情況下顯示，因此最上面三個一定要是跟你想找的職缺最有相關的技能。特別是沒有多年經驗的人，最好能放上硬技能。這些技能，通常是招聘經理在職缺說明上寫的關鍵字，領英系統會把你的技能和職缺要的技能做比對，推薦獵頭聯繫配對率比較高的候選人！

不知道該寫什麼技能？打開職缺說明，部分的職缺的說明旁邊會跟你說你少了什麼技能，如果那是你會的技能，把它們補上就對啦！不用5 分鐘！

(更多請參閱高寶書版 /「矽谷阿雅 追不到夢想就創一個！從台灣記者到臉書電商產品經理的顛覆筆記」)

【作者簡介】矽谷阿雅 鄭雅慈

矽谷阿雅 鄭雅慈(圖/高寶出版 提供)

台灣人，現居美國矽谷。芝加哥大學企管碩士（University of Chicago）、西北大學整合行銷傳播碩士（Northwestern University）、政治大學學士。

★美國Min雜誌年度最佳行銷人獎提名

★榮獲十多項美國數位大獎

★Girls in Tech 40歲以下女性科技精英榜

★台灣十大傑出青年提名

★TEDx Talk【慌世代－拓荒世代】主講

│工作經歷│

美國──

臉書 電子商務產品經理、科技與創新產品行銷資深經理

eBay 手機拍賣新興市場產品長

麥當勞 全球電商資深總監

目標百貨（Target Corporation，美國第二大零售集團）平板電腦電商產品長

希爾斯百貨（Sears Holdings，前美國第四大零售集團）手機電商產品經理、大數據行銷分析經理

凡斯媒體集團（Vance Publishing）數位產品經理、數位行銷品牌經理

台灣──

卓越公關不凡廣告 經理

蘋果日報 記者