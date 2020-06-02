夏天到了，許多野生動物紛紛結束冬眠，開始活動，甚至有的還會溜近民宅覓食或避暑。國外一名男子到家裡後院查看養殖池時，驚見一條巨蟒正要爬進屋內，驅趕不成還被牠拖進水池中，所幸及時拿到魚叉刺向巨蟒頭部，才撿回一條小命。

泰國一名男子險些成為蟒蛇的晚餐。(影片來源/YouTube/Thairath/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，上月31日晚間9點半左右，泰國北欖府一名48歲的男子頌蓬，到家裡後院設置的魚、青蛙養殖池查看，沒想到竟驚見一條4公尺巨蟒闖入，本來頌蓬只想趕快驅趕牠，不料卻被巨蟒驚人的力量扳倒，反被拉進旁邊的樹林裡，還失足摔入旁邊的水池中，所幸頌蓬在緊要關頭摸到地上的魚叉，刺中巨蟒頭部才將牠釘在地上成功脫身，僥倖從蛇口下中逃過一劫，最後他也請當地市政府無線電中心派人來現場捕捉。

據趕到現場救援的人員表示，一到現場就看到頌蓬神色慌張站在一旁，並有一隻巨大的蟒蛇被釘在地上，目測該蛇長約4公尺，總重量逾20公斤，他們也立刻將該蟒蛇抓起來。