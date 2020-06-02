亞洲四小龍是指自1960年代末至1990年代期間，亞洲四個發展迅速的經濟體：台灣、香港、韓國及新加坡。不過日前就有網友不解，「為啥四小龍的薪水排名，台灣差這麼多？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文表示新加坡經濟無庸置疑傲視亞洲，香港即便遭到中共管控但薪水也不錯，至於韓國近年來急起直追，幾乎與日本持平，「反觀台灣薪水一直是東南亞水準，差了快兩倍的起薪，還整天怕被東南亞追上，可悲到不行…為啥會這樣啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「政府還在那吹GDP成長率四小龍第一，可憐哪」、「產業轉型失敗，玩金融，台灣沒條件；玩大財團，人民會哀哀叫；現在就是玩均貧，在台灣，產業發展不均，如果走錯產業真的很慘」、「我們就變成物價低薪水低，雖然換算起來不會比較差，但通常先進國家都會朝高物價高所得走，台灣能拿來說嘴的就低物價與貧富差距低」、「送你四個字，地主民代，台灣地主都是隱形富翁，貧富差距你也看不出來，結果台灣人還是選出一堆黑道、地主，世界奇耙」、「薪水繼續低，房價繼續飆，只能看帳面數據自我安慰」、「認真說，台灣的房地產吸乾了企業的利潤」。

不過也有人認為，「製造業外移的結果，別國的資方沒有比較善良，南韓大財團比台灣誇張多了」、「韓國還自嘲地獄朝鮮咧，沒進大企業薪水就低人一等超級慘。每次平均年薪出來他們都說是被平均，根本沒那麽高」、「這四個我認真還是選台灣」、「新和港都沒有製造業，人民領多錢，但沒有很紮實，而且兩國醫療水準都沒有台灣好」、「日本，官員世襲，IT大臣23歲就負責出嘴。韓國，不是出身大企業就得窮，大企業富可敵國。我反而慶幸我身在台灣」。