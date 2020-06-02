隨著科技越來越發達，人類的娛樂活動也更加多元且有趣，虛擬實境（virtual reality，縮寫VR）這項技術就被融入到了遊戲之中，讓人們可以更加真實地感受到遊戲裡的世界架構與環境，不過畢竟一切都還是虛擬的，太過投入很可能就會發生令人料想不到的後果。

absolutely no one:

my dad doing virtual reality: pic.twitter.com/nkLmtEJlZj — Ashley Madison (@ashleycacioppo) May 16, 2020

一名外國網友「@ashleycacioppo」在推特上分享了一段影片，從畫面中可以看到，她的爸爸頭戴著VR裝置，手裡拿著遙控設備，腳底下還踩著一根木頭，似乎是在玩一種訓練平衡感的遊戲，不過隨即悲劇就發生了，這名爸爸太過沉浸於遊戲當中，下一秒竟突然整個人向前飛撲想要跳下遊戲中的建築物，沒想到現實卻是一頭撞上了電視螢幕，嚇得女兒手機都拿不穩，發出了淒厲的叫聲，最終電視螢幕也因為爸爸的這一撞而嚴重損毀。

影片曝光後很快就吸引了大批網友前來觀看，至今已經有超過1198萬次觀看次數，大家都忍不住被爸爸有些荒謬的舉動給逗笑，紛紛留言：「他到底為什麼會忘記自己在客廳？」、「其實他想穿越到電視裡吧」、「你的爸爸是個傳奇」、「我笑到無法自拔」、「他為了什麼而跳？自由？」。