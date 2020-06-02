夜市不只是台灣的觀光勝地，也是一般民眾覓食的好去處，但因為大多都是露天的攤販，許多人用餐完如果不小心弄髒雙手，經常找不到地方可以清洗。一名女子日前開心上網分享，表示日前逛夜市手很黏，苦惱之餘，男友竟掏出「水龍頭」化解危機，讓她開心直呼「好棒！」沒想到文章曝光後卻遭到大批網友的撻伐。

一名女網友在論壇Dcard以標題「男友竟然隨身攜帶水龍頭！」發文，表示前幾天和男友去夜市吃東西，結束後手不慎沾到食物所以黏黏的，但因為找不到洗手間所以很不舒服。後來看到旁邊有個沒開的店家有個水龍頭，但沒有對外開放，需要插銷才能打開，這時男友突然從口袋裡掏出一個「水龍頭」，讓她終於可以洗手，忍不住開心直呼「有個隨身攜帶水龍頭男友感想是什麼??? 真棒」最後還標註〈好孩子不要學喔〉。

殊不知文章曝光後卻引起網友一片罵聲，不少人紛紛留言回應「偷水還沾沾自喜是認真ㄉㄇ」、「偷水不制止，還敢說出來喔，兩位都很有問題」、「不覺得丟臉嗎？」、「未經許可擅自使用水源是會觸法的，以民法來說，他如果有監視器和想跟妳計較，妳日子就好玩了」、「直接用別人家的東西非常不道德耶，換做是你家被一個完全不認識的人用水，然後他說我有自備栓頭啊！厲害吧，你作何感想？」、「你們都沒有想過那個水龍頭之所以設計成這樣就是因為主人不想要把水借給你們嗎？」。