武則天是中國歷史上唯一得到正史承認的女性皇帝，雖然她到了66歲時才正式登上皇位，但因為保養得宜，外貌仍維持得相當不錯，而各朝皇帝們都可以擁有「後宮佳麗3千」，武后自然也要招募「面首3千」（面首即為男寵之意），為了管制這些男寵還特別設立了「奉震府」進行管理，不過這些男寵們究竟是如何被挑選的呢？

據史料紀載，武則天較為出名的男寵有薛懷義、沈南璆到後期的張易之、張昌宗等，其中有不少美男子都是由她的親生女兒「太平公主」體驗過後才引薦給她的，像薛懷義就是先認識太平公主，在「親自測試」後覺得能力不錯，於是才引薦給了武后；另外，張昌宗也是因此來到武后身邊，最後成為最受寵的男寵之一，而他也在站穩腳跟後，推薦了自己同父異母的哥哥張易之，同樣備受武后喜愛，兩人在後期基本上都掌握了一定程度的權力，武后更將「奉震府」交由他們管控。

此外，武后極為信任的女官「上官婉兒」也曾被派到民間秘密蒐羅美男子，武后更親自傳授了挑選男寵的條件，因此她在民間若碰到合適的對象，就會將之選拔引薦給武后。