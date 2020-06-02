台灣各地都有著屬於自己的特色，就連食物的口味也會因為區域的改變而有所不同。最近，一名台南女網友到台北享用豆漿店的食物，看到一旁的醬油膏便不假思索地按照以前的喜好添加，沒想到一吃下去後才驚覺味道和自己想像的實在「差很大」！

這名女網友在Dcard上發文，表示身為台南人的她，只要想到醬油膏自然就會覺得是甜甜的味道，而且每次去吃蛋餅一定都要擠滿醬油膏後才會滿足地開動享用。日前，她到台北的一間知名豆漿店用餐，同樣點了一盤蛋餅，並在上面擠上了滿滿的醬油膏，雖然中途有察覺顏色似乎怪怪的，但她還是不疑有他地塞進口中，然而接下來感受到的卻是一陣「死鹹」，嚇得她立刻吐出蛋餅、狂喝了半瓶水，最終還是默默將醬油膏刮除，含淚吃完了這盤蛋餅。但這次事件卻對她造成很大的陰影，從此再也不踏進台北宵夜店半步，就連早餐店的醬油膏她都會先試過味道才敢加在食物上。

有不少南部人在看完文章後都深有所感，「嘉義食物也很甜，到中部北部吃小吃超不習慣」、「我感同身受得都要罵髒話了，身為屏東人一直也都是甜的醬油膏配蛋餅」、「台南人路過，以為這篇文是我發的哈哈」、「我台南人，在台北這麼多年，直至出社會，我也始終無法理解為什麼醬油膏是鹹的」。

但也有北部人分享吃不習慣南部口味的經驗，「甜的！我是被台南醬油膏嚇到的台北人」、「我是被台南滷肉飯嚇到的台北人，台南滷肉飯真滴(的)甜」、「第一次在台南喝羹湯讓我在小吃店噴了整桌」、「我是被台南蝦仁飯嚇到的台北人！真滴(的)甜，甜到誇張」。