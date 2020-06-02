前陣子日本興起了一股「花錢養男友」的職業，男方基本上完全不需要工作，只要陪伴女方約會、逛街等事情就可以得到一筆可觀的「薪水」，在台灣也被俗稱為「包養」。今年26歲的生駒卓也就是靠著多名金主的包養，平均每月就可以賺得100萬日幣（約新台幣30萬），不過最近因為新冠肺炎疫情的原因，他的收入似乎也受到了不小的影響。

根據日媒報導，生駒卓也從18歲就開始從事這份「職業情人」的工作，在過去接受採訪時曾透露，自己最高紀錄同時被15名金主給包養，甚至有人出手相當闊綽，竟願意一次就支付100萬日幣，但同時也要求他必須隨傳隨到，讓生駒卓也備感壓力，之後才轉變為隨心收費的方式。

而最近，有媒體又再度採訪了生駒卓也，他表示因為這次新冠肺炎疫情的關係，自己似乎陷入了人生的低潮，除了金主由15人縮減成7人外，收入也大不如前，迫使他必須從原本的夜景高級公寓搬至普通的單間套房，不過他對於現況卻並不怎麼擔心，更沒有想要尋找正職的念頭，生駒卓也認為自己的存款比一般的年輕人多，節儉地撐過這段時間，將來又能賺到跟以前相同的薪水，而且現在只需待在家中就可以輕鬆地賺到生活費，讓不少網友看到後都感到十分氣憤。