買房、買車一直以來都是許多人的夢想，然而現今科技逐漸發達，其實有不少大眾運輸工具都可以做為代步工具。最近，有網友就觀察到一個很特別的現象，就是他身邊有不少台北朋友就算已經出社會工作也依然沒有買車，讓他對此相當好奇，有不少台北人也出面解答，曝光不買車的悲哀關鍵。

這名網友在PTT上發文，表示自己有好幾個住在台北的大學朋友，儘管已經畢業出社會工作很多年，但部分人都還是沒有買車，有些甚至連機車都沒有，他們通常都是認為捷運非常方便，再加上鬧區的商店很多，基本上都可以邊走邊逛，如果真的要去比較遠一點的地方，只要搭計程車就可以，所花的車費比起養車的錢還要划算許多，這讓PO主感到非常好奇，於是詢問其他人：「台北人是不是很多都沒買車啊？」

此文一出，不少台北人紛紛跳出來解答，指出「停車位」是最關鍵的問題，「台北的問題不是車本身，而是車庫」、「台北找車位真的很痛苦」、「沒車位又難停車，停車費拿去坐計程車還比較划算」、「連機車停車位都是奢求的城市你覺得呢？」、「停車位比車還貴」、「有需要去租就好 不然光停車位租金就划不來」。

不過還是有人持不一樣的看法，認為買車對於有家庭的人來說還是更加方便，「有買有享受，載家人出遠門、賣場購物…太多了」、「還是會買啊，畢竟離開台北大眾運輸系統=沒有」、「除非有小孩吧，不然車子真的不太必要」。