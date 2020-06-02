深田詠美是日本極具人氣的AV女優，她過去曾動過整形手術，藉由醜小鴨變天鵝的故事引起當時很大的話題與熱議，從而躍上AV屆新霸主的地位，更被不少粉絲喻為「明日花綺羅接班人」。最近，她在推特上發文和粉絲進行互動，誘惑地表示：「什麼都可以教給你喔」，沒想到網友們見狀卻開始一輪超認真發問，讓她本人相當哭笑不得。

上月30日，深田詠美在推特中發文寫道：「什麼都可以教給你喔」，句子後面還有一個眨眼的表情符號，整個語氣相當地曖昧誘惑，然而不少粉絲看到該則推文後，竟開始超認真地進行發問，像是：「汽車引擎裡的一束線斷掉了，請問妳知道這是什麼線嗎？」、「我的機車突然發不動了，裡面還有汽油，而且到中午為止也都還能正常騎乘，現在發動卻會有嘎嘎的雜音，妳知道這是為什麼嗎？」、「家裡狗狗喜歡咬人的習慣一直沒有改善，請問有什麼辦法嗎？」等，簡直變成了一場專業知識問答大會，更厲害的是有不少問題下還真的會有神人出面解答。

深田詠美本人似乎也沒有想到這則推文竟會出現這樣神奇的發展，在今（2）日也終於發布一篇新的推文回應：「不是…我不是這個意思啦」，字裡行間都流露出滿滿的無奈，超爆笑的神展開也讓其他網友哈哈大笑，紛紛留言：「老師要真教了就反轉神劇情了」、「所以答案到底是什麼？我好想知道」、「哈哈哈老師陷入職業瓶頸」。