來源：沃頓商學院沃頓知識在線網站（[email protected]）

疫情過後的世界會是什麼樣子？哪些情況只是一時的？哪些事物又會永遠改變了？

印度資訊科技公司印孚瑟斯（Infosys）前執行長、現任甲骨文（Oracle）與IBM董事西卡（Vishal Sikka）指出，未來，有更多事情會採遠距形式完成。

受訪當天，他才剛在電話上跟歐洲客戶完成交易，以前他得搭飛機到歐洲才做得到。現在，從開會、上課，到看表演，全都能遠距進行。

完成同樣的事情，但耗費的能源少了許多，這件事很值得注意。疫情過後，「人一定要到」的概念，將會被重新檢視。

二○○八年金融海嘯發生時，西卡是德國軟體大廠思愛普（SAP）的科技長，他親身經歷企業如何度過難關。

他觀察，企業面對危機的第一個反應，通常都是保護公司之本。包括，確保員工安全、穩定公司的運作、維持顧客關係等，這是必然要打的第一場仗。

接著進入下一階段，企業才會開始思考，對公司而言，新現實代表的意義為何。危機之後的混亂期，正是做大事的時機。

西卡指出，現在回頭看二○○八年，有許多新創公司都在當時竄起，例如，全球最大民宿網Airbnb、叫車服務公司優步（Uber）。

即便是老字號大企業，也常在危機中端出許多創新產品，例如，在九一一恐攻之後，蘋果推出了iPod。

危機究竟帶來的是災難還是祝福，就看公司接下來如何採取行動。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 406期》)