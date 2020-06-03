面對工作與生活中的種種壓力，想避免讓自己感到筋疲力盡，你不需要擁有夢幻工作，只需要找時間照顧一下自己、做些可以消除疲勞的事，讓自己覺得生活有目標與意義。

時間管理教練松德絲（Elizabeth Grace Saunders）如此建議。她於紐約時報（New York Times）撰文指出，人類的身體天生就能自我復原，如果你一直感到很疲倦，代表你的身體正在釋放超載的警訊。

因此你一直覺得很累，對工作提不起勁，體重增加，或甚至因為壓力而生病了。

滿足身體所需，是避免筋疲力盡的基礎。把放諸天下皆準的三個核心需求：睡眠、飲食、運動，擺在最重要的位置，就能幫助身體復原。

睡眠具有多重功能，包括，調整心情、清出腦中的垃圾、為細胞重新注入活力。因此，睡眠不足是讓人筋疲力盡的主要危險因子，而已經感到筋疲力盡的人，也能透過提升睡眠品質改善問題。

美國全國睡眠基金會建議，大部分的成人一天需要七到九小時的睡眠。松德絲表示，你應判斷自己的需求，每晚睡最少六小時，最多十小時。理想的睡眠長度就是早上起床後，一整天大部分的時間精神都不錯。

睡飽的好處除了白天精神好，心情也會變好，這某方面也降低了人們因為憤世嫉俗，而感到筋疲力盡的機會。

延長睡眠時間的方法不外乎早睡或晚起。如果你是比較容易忘了時間的人，不妨調好鬧鐘，提醒自己再三十分鐘就要上床睡覺了，並且關掉所有３Ｃ產品，準備開始放鬆。

在飲食方面，一個人吃進什麼，會影響他的心情與活力。避免容易讓人感到疲倦或過飽的食物，嘗試吃對身體負擔少一點、健康些的食物，也可以嘗試少量多餐，提高自己的活力。

很多主管會忙到忘了吃午餐，造成下午缺乏活力。你可以透過養成前一晚準備中午便當的習慣，或者設鬧鐘提醒自己吃中飯，改善這種情況。

在運動方面，即便只是在戶外運動短短五分鐘，也會對一個人的心理產生影響。如果能夠拉長到一次運動二十或三十分鐘，將有助於心理健康。

以她自己而言，如果她覺得有壓力，她會盡快找機會在公司附近散步或慢跑，把負面的感覺趕出體外。運動完後，她通常會覺得心情比較平靜，自己也會更加投入於下午的工作時間中。

松德絲總結，你可能沒有能力改變工作中你不喜歡的每個部分，但你絕對有能力改善你對自己，以及你對生活整體的感覺。

《EMBA 世界經理文摘 406期》

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 406期》)