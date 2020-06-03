從共學活動設計、探索自我、接觸大自然等學習內容，讓孩子在生活裡培養素質與創造力；作者更不藏私分享許多學團運作資訊，如學團費用與師資，親、師、生三方如何溝通、獲得平衡，提供家長一個嶄新的課後學習選擇。

【精彩書摘】

萬事起頭難。雖然我把安親共學視為孩子最理想的課後安排，但是得無中生有弄出個共學團來，一開始我還真不知道要怎麼著手進行。還好當時有幼兒園的家長介紹了專門協助組織學團的「雅德賽思協會」，上網Google相關資訊後直接打了電話去諮詢，接電話的黃理事長很「阿莎力」，說可以直接來幫我辦個說明會，這讓我在初期一切混沌當中，有了明確的第一步。

積極邀請家長來說明會

記得是在Y上小學那一年的二月，不管是在孩子的幼兒園、參加教會聚會或是透過臉書發私訊，只要讓我有機會接觸到學區內孩子也一樣屆齡要上小學的家長，我都盡量不錯過地廣發邀請，想把他們找來一起聽聽共學團的說明會。

現在回頭想想，那時候的我其實也搞不清楚學團到底要做甚麼、要怎麼做，居然還能說動那些家長願意來捧場，實在是感動也感謝！也還好當時自己抱持著不願錯失任何潛在學伴的心態，散打林中鳥，才因此拉高找到學伴的機率，成功成團！

成為支持彼此的團體

在這四年多的時間，我們學團幾乎每個學期都有招生壓力，雖然每次參加學校園遊會、體育表演會，碰到其他家長時，我總會趁著閒聊間順便介紹一下共學團，但觸及率非常有限，還好現在各種網路社群連結，讓我不用辦說明會，就有機會接觸到其他相見不相識的家長。我曾經透過「雅德賽思協會」提供的通訊錄，聯絡上也正想要找共學團的家長，也嘗試過在孩子所屬班級的家長群組中發出招生訊息，甚至在共學相關的臉書社團發文徵學伴，幾次下來，雖然也碰上些進團沒幾週就退出的過路學伴，但最後還是幸運地找到了好幾個理念相通的學伴家庭。因著孩子讓我們幾個家庭有了連結，也成為彼此在教養路上的好夥伴。

我後來才發現，共學團不只是讓孩子們能夠有同伴一起學習成長，對家長們來說，也自然形成了很有溫度的支持性團體，在照顧孩子上，只要有需要，隨時都能找到支援家庭出手幫忙。

我們常常感嘆現代生活，人與人之間的連結互動淡薄，讓父母在照顧孩子時也常覺得無力孤單。在我當了媽媽之後，每每奔波忙碌之際，就很羨慕過去像眷村那樣的社區支持網，很意外的，我們幾個家庭在共學團裡居然也自然發展出了這樣的支持網。因為共學團，讓我在教養孩子的路上有伴不孤單，在人際淡漠的大都會裡，這真的讓我很有幸福感。

（本文摘自 《共學，共好：夏嘉璐的親師協力教養主張》／四塊玉文創出版）

【作者簡介】

夏嘉璐

自2003年投入新聞工作，多次參與國內外重大新聞事件採訪，也曾主持旅遊行腳、政治評論、人物訪談、議題探討等類型節目，現為TVBS晚間新聞主播、好消息「真情部落格」節目主持人，也擔任論壇、大型活動主持人，因為是三個孩子的媽媽，對教育議題特別關注。

黃于瑄

1992年生，宜蘭人。大學唸美術，擅長從混亂中找本質，對小孩比對大人有耐心，喜歡跟小孩一起工作、研究玩具、不看食譜直覺式做點心、手縫衣、撿自然素材創作、玩墨汁等等，以開放的態度接納小孩所有的可能，就如同藝術滋養我一樣，沒有對錯、好壞的價值判斷，我看見自己，看見每個孩子的需要。