這是一個寂寞的世代，這是一個渴望連結的世代，這也是一個擁有最多機會、最多網路工具的新世代。「直播」，就是未來人與人的重要連結。

【精彩書摘】

一直到此時此刻，那些在直播上跟觀眾所一同體驗的故事依然歷歷在目。直播讓我有機會經歷到原本從來沒想過的種種奇遇。

記得有一次在直播中，有觀眾直接叫我到台北市的市民大道上等待驚喜，所有觀眾都在直播上觀看，期待會發生什麼事情。結果那位觀眾直接開了一輛法拉利出現在我面前，載我在台北市兜風了一圈。整個過程透過直播傳送出去。

曾經整整一年，我在直播平台上參與過的任何比賽都沒拿過第一名。接著我辛辛苦苦又努力了一整年，擴大粉絲基礎，最後連續三個月都蟬聯平台上熱門比賽的冠軍。

曾經我做過馬拉松式、三十個小時不間斷的直播。這當中居然有粉絲認養三餐，還請按摩師到我工作室來幫我按摩。

太多故事與回憶了，我發自內心的喜歡直播，感謝「直播」這個完全未知的領域出現在我生命中。

直播到底是真是假

只不過幾年前，我聽到「直播」這兩個字，心中跟大家一樣會出現很多刻板印象，認為這是一個比較不入流的媒體，對於內容沒有人在監控、管理，常常會上社會新聞。所以別說成為主播了，就連下載來看，我都沒興趣。

然而就在四年多前，看到電視上介紹，在韓國有人直播吃東西，月收入可達新台幣數十萬元；在中國有人直播唱歌，成為網路上最紅的當紅歌手。我開始對這產業產生強烈的好奇心：究竟是什麼樣的方式，讓他們能在一個小小的房間裡，做很精彩的演出，還能賺取高收入？而又是什麼樣的人，才會看直播呢？這些收入到底是真是假？那我有沒有機會成為主播？怎麼樣才能成為最好的主播？

更幸運的是，台灣這幾年剛好身處在直播萌芽的時期，國內瞬間湧入了好多間新創直播平台。或許，是吸引力法則的關係吧，我發現身邊開始出現幾位直播主朋友。

故事從這裡開始

有一次，我在餐廳裡表演桌邊魔術，演出結束後突然有個人跟我攀談，表示他是某個直播平台的經紀人，並且邀請我前去該平台開設直播頻道，擔任平台裡的主播之一。

故事從此開始。我從一個對直播完全陌生的、程度還很初階的小毛頭，開始研究這個產業。

我印象很深，剛開始開播時，整個平台由於剛成立，App 也剛上架，主播的人數寥寥無幾。你們有過這種經驗嗎？面對空蕩蕩的教室，或者無人的會議廳，一個人講話。當時我在直播間裡面就是這種感覺，常常不知道我究竟要對誰說話，好像都在自言自語。

但我想要和人連結，我想要有觀眾來看我的魔術節目。該怎麼做呢？所以我比別人更專注在準備內容上面。既然不知道在節目裡面該幹嘛才好，所以我就想要把每場直播都準備好，希望能推動一些改變，扭轉一般人對直播的刻板印象。

我真的做了各式各樣的嘗試。包含認真設計每次開播的主題，認真記錄下每次開播的經過，以及我在直播中做過什麼事情。下播後，仔細的去觀摩其他的主播是如何經營自己的頻道，很快的我就發現了一些心得與方法。

這樣就會成功

我發現，成功的主播都有一些共同的特性。首先，他們付出在直播上的時間都很長，再加上與觀眾良好的互動模式。其次，他們都有很固定的播出時間，觀眾能夠輕易找到他們。

接著，他們都有一些自己的獨特經營秘密或技能，這是吸引人的重點。

而他們都注重自己的外表，務求讓人賞心悅目。他們也都有一些有形無形的特質或才藝，讓他們很容易被觀眾記住。而且深入瞭解後，發現他們的收入確實都比一般上班族高出許多。

我實在不想要用這麼世俗的方式，在本書一開始就探討主播的收入。但我必須要說，實在太多人問過我，主播收入到底是真是假。

其實，在所有的網路領域中，都有很多網路紅人確實收入都很優渥，大概是因為網路這種不被時間與空間拘束的特性，可使用無遠弗屆即時即刻的形式跟世界互動，能讓人更輕易地與更多人交流，就容易累積大量的粉絲，收入就隨著知名度有所提升。

太多的直播主真的都因為直播這件事，翻轉了他們的人生狀態，開創了他們自己無法想像的新局面。如果經營用心，懂一些方法。直播真的是一條很不可思議的通道。

你就是下一個爆紅主播

直播你可以把它想像成是一個舞台，有點類似街頭藝人。但這個舞台不會受到天候、人潮的限制，好天氣可以開播，壞天氣也可以。人多的時候，不會讓「站在後面」的觀眾看不到你；人少的時候，你可以盡情和觀眾互動。

在這個舞台上，你可以自在的做任何事情，哪怕只是吃東西給人家看。只要你夠有特色，只要你能吃出名聲，你就會開始累積一群你的死忠鐵粉。

在這個舞台上，你可以展現各式各樣的才能，你可以累積自己的作品，因為每次直播的同時，你也同時在完成你的影像作品。誰都有可能成為下一個蔡阿嘎、館長。就看你用不用心去經營。

正因為我親眼見證了「直播平台從極少數的觀眾，到最後每天都有數十萬人在直播平台上面使用」的過程，親身經歷了「沒有任何粉絲，沒有任何打賞，到最後擁有數十萬粉絲，成為了用戶打賞超過千萬台幣的超級大主播」的道路，而且做出了一點成績，所以我知道，整個過程中只要肯努力就有機會。

也因為這樣，我想要用之後幾個章節，透過我的觀點一步步地告訴各位，我是如何做到的。正因為我經歷過，所以我想告訴在閱讀此書的每一位朋友，這一切都是真的。我們就身處在這個最好的時代，只要你肯努力，一切都有機會。

淚海直播>>要重視積沙成塔的力量

我剛做直播主的前半年，幾乎每個月會在直播間裡面哭一次，粉絲們因此送給我一個「淚海直播間」的稱號。

哭什麼？並不是有人欺負我，平常我也不是個一遇上挫折就會流淚的人。我哭的原因是，實在太感動了，感動於看直播的觀眾和我之間的互動，感動於這種寶貴的人際連結。

據說當時很多進我直播間的觀眾，在手機的另一端，也都跟著流下眼淚。各位也可能會想：光是「感動」就可以哭成這樣？是不是收到了大禮物讓你感動到哭？是不是贏了什麼比賽讓你感動到哭？正好都不是。

我收入當時少到讓人想哭，這倒是事實，但我並不在意。真正讓我感動的原因是，在直播裡深刻地感受到，有一群人想要幫助你，並且給予你的努力一些肯定與支持。

我非常珍惜每一位網路上的朋友給我的支持。剛開播的時期，由於觀眾還沒有那麼多，所以我還蠻熟悉每天到我直播間的每個朋友，有的是學生，有的是上班族，有的甚至是在家帶孩子的家庭主婦...等。

大家能力都有限，我也從來沒奢望過自己有可能會收到什麼虛擬禮物的打賞。但在長時間的開播後，有天平台推出了一個比賽，勝率渺茫的我，居然獲得粉絲們開始團結起來幫助我，想要讓我拿下那個比賽的冠軍。

有的粉絲寧願省下自己的餐錢，只為了給我一點支持跟鼓勵。就在那天，在我的直播間出現幾百個小禮物，幾百個人都貢獻一點點，有的幾塊錢、有的幾百元等。螢幕上第一次出現有如雪花般彈出來的小禮物，正因為我知道大家的能力都有限，眼淚就不爭氣地掉下來了。

其實有時候幫助別人，不在於禮物的大小，而是在那份你有真正想幫助別人的心。這是我在直播上學到的第一課。只要你用心去準備直播內容，會有越來越多的人感受到。永遠不要小看任何一點力量，因為當一群人一起給予你鼓勵時，那種積沙成塔的力量，是很可觀的，這就是網路。

（本文摘自 《直播主不能說的秘密 上百場直播培訓講座，從素人到爆紅主播，經營法則首次公開！》／遠流出版）

【作者簡介】

現任浪LIVE直播平台營運長，畢業於國立臺北藝術大學，曾經擔任魔術師、教師、浪LIVE主播、浪LIVE經紀總監。也曾開設經紀公司，擔任直播顧問。在進入直播領域之前，經營過劇團、咖啡廳與魔術酒吧。在擔任主播的期間，創下多起至今無人超越的佳績，是業界公認最具傳奇性的主播。對自媒體、社群、網路領域有獨特的見解，被譽為新媒體行業最年輕的幾個領袖人物之一。他希望透過直播，讓每個人都往自己的夢想更近一步。